Cien mil niños guerrerenses sufren de violencia infantil

14-08-2019

Edgar de Jesús/API

Tecpan de Galeana.- En Guerrero existen más de cien mil niños que sufren de violencia infantil. El mayor número se concentra en la Montaña y Costa Chica.

Así lo informó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado (STyPS), Óscar Ignacio Rangel Miravete.

Detalló que las regiones que cuentan con el mayor número de casos de violencia en infantes, se encuentra la Montaña y la Costa Chica.

El funcionario estatal consideró grave la violencia contra los infantes.

Aclaró que para erradicar el trabajo infantil “ya creamos las siete comisiones regionales y lo que vamos a hacer de aquí a lo que resta la administración”.

“Con la creación de las comisiones en las siete regiones de la entidad, esperemos se involucre a los funcionarios del estado, municipales, comisarios municipales y ejidales, porque el problema del trabajo infantil está ahí en las comunidades y en el campo”, dijo.

“Y estamos seguros que, si erradicamos el trabajo infantil, vamos a erradicar unas de las fuentes principales de la miseria y de la violencia endémica que padecemos”, agregó.

Aunque la situación más grave se parece en la Montaña y Costa Chica, señaló que el trabajo infantil se encuentra prácticamente en todas las regiones del estado.

A pregunta expresa de que regiones cuentan con el mayor número de casos de violencia infantil apuntó “se da mucho más en la región de la Costa Chica, en la Montaña, es ahí donde estamos poniendo la primera comisión regional que instalamos, fue precisamente en la Montaña, fuimos a la ciudad de Tlapa de Comonfort,

estamos en la ciudad de Ometepec y ahí instalamos la comisión para erradicar el trabajo infantil y lo vamos a hacer en todas las regiones del estado”.

“Lo que buscamos es que el niño no trabaje, estamos haciendo desde la perspectiva de los Derechos de los Niños, tienen derecho a ser niños y el derecho de los niños, tiene que ver con su educación, afecto, juego, con que el niño sea niño y el trabajo es cosa seria”, citó.

El titular de la STyPS comentó que, la meta en lo que falta de este periodo de gestión del gobernador Héctor Astudillo Flores es la de bajar el indicador a 25 mil niños, los cuales afirmó “están en la situación de riesgo en su futuro, su estabilidad y su vida”.

No obstante, enfatizó que el circulo de la pobreza y de la violencia tiene que ver con ello, “un niño que no va a la escuela, un niño que trabaja desde joven cuando sea grande va a tener pocos ingresos y va a tener que hacer que sus hijos trabajen para ayudarle y esos niños van a también a no tener futuro”. (Agencia Periodística de Investigación)

