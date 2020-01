07-01-2020

AÑO NUEVO POR LA PAZ

Hugo Figueroa Ocampo

Año nuevo 2020 con un nuevo Instituto d Salud para el Bienestar (Insabi) que augura mejor atención de salud para los mexicanos, con tan solo presentar la Curp, credencial de elector o acta de nacimiento. Año nuevo con un considerable incremento a la tarifa del agua potable en la ciudad de Taxco, aumento aprobado por la mayoria del Cabildo del municipio de Taxco de Alarcón, que tampoco admite realizar Sesiones de Cabildo Abierto como lo señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, y que tan solo el Regidor Jose Luís Ortega Fuentes ha exigido por escrito y en el pleno, de que esas sesiones ya se lleven a cabo para escuchar a la ciudadanía, encontrando oídos sordos entre la gran mayoría del cuerpo edilicio.

Año nuevo en el que, con más intensidad comienzan a moverse los aspirantes de los diferentes partidos políticos a cargos de elección popular en 2021, sobre todo para la gubernatura y Presidencias municipales de nuestro estado de Guerrero. Algunos como chapulines brincarán de un partido a otro, buscando preservar sus intereses propios y de grupo, o hasta jugando perversamente sus cartas en dos partidos, a ver en donde pegan y se encaraman, pues esos supuestos «líderes», lo mismo juegan con el PRI, PAN o PR,. a donde peguen, lo importante es hacer jugosos negocios y simular ocupar cargos para servir a la gente, imponiendo hasta medio gabinete al Presidente municipal que se encuentre en turno.

Año nuevo en el que esperamos notar la austeridad Republicana en Guerrero; y que eso depende de la manera en la que se haya asignado el Presupuesto 2020 por parte de los Legisladores del Congreso del Estado, quienes, ojalá, NO hayan cometido de nuevo el error de aprobarle dinero al Gobernador para que siga viajando en aeronaves privadas, derrochando el dinero público, o que hayan aprobado otros millones de pesos para gastos superfluos, parafraseando al Presidente de la República, Andrés Manuel Lopez Obrador, mientras que la gran mayoría de los guerrerenses sigue viviendo con grandes precariedades.

Año nuevo en donde también tenemos la esperanza de que al menos comience a acabarse la violencia, de que los tres niveles de gobierno de verdad implementen ya proyectos de seguridad pública que nos retornen a la paz. López Obrador habla de reconciliación, de abrazos, no balazos, sus programas sociales son excelentes, buscando como objetivo primordial mejorar la vida de los pobres para que muchos de ellos no vean como opción enrolarse con la delincuencia organizada. Sin embargo, habrá que aeguir esperando de que en verdad tengan buenos efectos esos proyectos de Amlo, además de que es necesario que Presidentes municipales y Gobernadores dejen de ser omisos a sus responsabilidades sobre seguridad pública en el ámbito que les corresponde, actuando muchas veces con dolo para dejarle toda la responsabilidad al Mandatario Federal.

Año nuevo para seguir conociendo los cambios verdaderos que implementa Obrador, y que comiencen a reflejarse, a sentirse en nuestra sociedad, ambiente que poco a poco va permeando cada calle y cada hogar, aunque la violencia siga siendo una preocupación inmediata y en demasía. Es un año en el que esperamos que el trabajo de cada quien sea bien remunerado, y que precisamente el Presidente AMLO aumentó en 2019 el salario mínimo en un 16%; y este 2020 en 20% comenzando a recuperar poco a poco el poder adquisitivo, aunque empresas gigantes, en represalia, han aumentado sus precios en varios productos básicos y chatarra para contrarrestar ese aumento salarial y boicotear las buenas acciones del gobierno federal.

Año nuevo en el que esperamos que el gobierno municipal de Taxco de Alarcón rectifique el rumbo en algunos aspectos como el de acercarse a la gente a través de los Cabildos abiertos, de que atienda con obras públicas a aquellos comisarios que me han manifestado sentirse marginados, tocando ya varias veces las oficinas públicas sin que les hagan caso. Es tiempo de reconciliación, cosa que resulta tan dificil, pero que podemos implementar lo más que podamos ppr el bien de todos. Que así sea, Feliz año nuevo.

