¡¡ÁNIMO TAXCO, JUNTOS HASTA LA VICTORIA!!

02-06-2020

Hugo Figueroa Ocampo

Y los panes que la sociedad civil de Taxco distribuye entre la gente se multiplican. Lo mismo los reparten en la ciudad que en las comunidades. Hay gente que ya no tiene nada qué comer en su mesa, son familias que obtenían sus ingresos producto de su trabajo para pasar apenas la semana en cuanto a sus egresos. Esa parte de la población ya está desesperada. En estos días y semanas la sociedad civil taxqueña les lleva alimentos. Y también lo hacen las autoridades municipales aunque reciban muchas críticas de la gente debido a que el Ayuntamiento de Taxco ha perdido la confianza de la gente.

«Si salgo a la calle me mata el coronavirus, y si me quedo en mi casa me mata el hambre; esto está de la chingada», me comenta un trabajador que lleva semanas sin laborar y sin recibir ingresos económicos. En la ciudad de Taxco, según información de las redes sociales a través de fotos y de vídeos, la gente ha comenzado a salir en mayor cantidad a las calles. Muchos lo están haciendo por necesidad, porque necesitan trabajar para obtener dinero y comprar alimentos. Pero también hay los que salen por gusto, como se ha notado sobre todo los fines de semana que es cuando se observa a jóvenes en moticicletas y autos de lujo bebiendo alcohol y con los esteréos a todo volumen. Y aunque la autoridad municipal diga que hay ley seca, la verdad es que las bebidas embtiagantes siguen llegando a la gente.

Muchos creen que a partir del uno de junio ya podemos salir todos a la calle, eso es mentira, la Secretaría de Salud Federal ha mencionado que todo el país se encuentra en semáforo rojo, y que eso significa que NO podemos salir a la calle masivamente porque puede surgir un rebrote del coronavirus. Las autoridades estatales de Guerrero señalan que quizá el 15 de junio se comiencen a reiniciar algunas actividades laborales, pero que todo depende de que los casos de coronavirus comiencen a disminuir, porque actualmente éstos van en aumento, todavía no llegamos al «pico» dicen las autoridades.

Nuestra salud mental se está deteriorando, de repente tenemos ansiedad, miedo, desesperación. Resulta dificil aceptar que nuestra economía se está deteriorando en demasía, que no todos estamos viviendo esta situación de manera similar, porque algunos afortunadamente tienen un sueldo seguro, son asalariados, pero la gran mayoría de los taxqueños vivímos del trabajo diario para tener ingresos, y si en estos dos meses y medio no hemos trabajado, pues no tenemos dinero y estamos echando mano de los pocos ahorros que teníamos o de nuestro capital de trabajo, por lo que resultará dificil el poder levantarnos cuando inicie la nueva normalidad porque muchos estaremos sin capital monetario para reiniciar nuestro trabajo.

Y para acabarla de amolar, hay gente que NO cree en el coronavirus y andan muy orondos por las calles. Son personas que se dañan a ellos mismos pero que también perjudican a toda la sociedad. Dicen los economistas e historiadores que la crisis que padecemos ya a causa del confinamiento por el coronavirus, será muy similar a la que sufrió la humanidad en 1929. Dice el gobierno que el uno de junio sólo inician actividades los de la construcción, la minería y los que producen automóviles con sus respectivas precauciones para evitar contagios de coronavirus. Yo digo que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, deben ser estrictos para lograr que la gran mayoría de la gente permanezca en casa. La pandemia está presente, NO nos confundamos. El gobierno federal menciona que todo el país sigue en semáforo rojo.

No me queda más que decir que resistamos esta pesadilla que vivimos desde hace 2 meses y medio. La humanidad ha enfrentado situaciones muy difíciles como la que ahora padecemos. Saldremos adelante, hoy es muy necesario tener fe y esperanza, trabajar duro a partir de cuando las autoridades nos indiquen. Nosotros los taxqueños y los mexicanos en general, en 2018 dimos un giro a la politica y economía de nuestra patria. Yo sé que vamos a lograr esos cambios verdaderos a pesar de esta adversidad que no teníamos prevista. Aunque de repente nos desanimamos, vamos a darnos buenas vibras, saldremos de esta y otras adversidades. ¡¡ÁNIMO TAXCO, JUNTOS HASTA LA VICTORIA!!

