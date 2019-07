ANALIZA LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE SAGADEGRO

15-07-2019

Chilpancingo.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado analiza llamar a comparecer al secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (SAGADEGRO), Juan José Castro Justo, para que informe los avances en la ejecución del Presupuesto de Egresos 2019 aprobado por el Poder Legislativo para ese sector.

También, para que presente de manera detallada información sobre la producción en cada subsistema producto que se cultiva en el campo guerrerense, y en general de los programas de la secretaría a su cargo.

La propuesta fue a iniciativa de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, de Morena, quien reseñó que el Poder Legislativo, en el uso de sus facultades, aprobó recursos para el sector del campo por un monto superior a los 389 millones, distribuidos en distintos rubros.

Indicó que en el Plan Estatal de Desarrollo (PED), en el segundo eje “Guerrero Próspero”, estrategia 2.2.2, se asume como objetivo aprovechar las áreas de oportunidad en el sector agropecuario y pesquero del estado, para impulsar la producción y la comercialización de los productos del campo.

Abundó que entre las líneas de acción del PED, destaca la promoción de asesoría técnica y financiera a productores de la jamaica, frutas tropicales, cítricos, coco y mango para mejorar su calidad y cantidad y abastecer el mercado nacional e internacional.

Sin embargo, Hernández Martínez considera que se está dejando en la indefensión al campo guerrerense y en el olvido a muchos productores de frutas tropicales de Guerrero y de todos los subsistemas productos; ya que la SAGADEGRO en este 2019 etiquetó recursos solamente para el coco y café, con 4 millones 500 mil pesos cada uno, mientras que para el mango, melón, jamaica, limón y plátano no incorporó ningún peso para la inversión.

“Coincidimos con las declaraciones del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores de que Guerrero no es sólo fertilizantes para maíz, se necesita apoyar a otros cultivos, como el mango, jamaica, limón, coco, café, plátano, entre otros, pero esta declaración tácita de una responsabilidad gubernamental no está siendo atendida, porque resulta que Guerrero en el escenario nacional no compite en nada en el sector agropecuario y seguimos siendo agricultura de autoconsumo”, lamentó.

Por todo lo anterior, la legisladora de Morena dijo que es “urgente” e “ineludible” la presencia en este Congreso del titular de SAGADEGRO.

