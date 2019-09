AMLO: “MI GOBIERNO NO SERÁ MÁS DE LO MISMO”

02-09-2019

Hugo Figueroa Ocampo

Ni alfombras rojas ni peinados y trajes de excesivo glamour, ni autos blindados y policías en exceso impidiendo que la gente se acerque a Palacio Nacional, tan es así que cuando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rinde su Tercer Informe de Gobierno ante el Pueblo, se alcanzan a escuchar las voces, a través de algún micrófono, afuera del recinto oficial. Y es el Tercer Informe de gobierno, definido así por Amlo, debido a que el pasado 11 de marzo, dio un informe ante el pueblo por cumplirse 100 días de su gestión. Y después, el uno de julio, rindió otro Informe de gobierno por cumplirse un año del triunfo electoral. Y este pasado uno de septiembre rinde otro Informe que lo obligan a hacerlo los respectivos preceptos legales.

El Presidente estuvo frente a su gabinete y los gobernadores. En un escenario austero informó que ya se acabó con el 95% del huachicoleo gasolinero, tolerado por muchos años por los anteriores gobiernos del PRI y del PAN. Dijo que ya se suprimieron las pensiones millonarias para los ex Presidentes emanados también del PRI Y PAN, y que con el ataque a la corrupción se han logrado ahorrar hasta el momento $140 mil millones de pesos.

Asimismo, el mandatario federal habló de que se disminuyeron los altos sueldos de funcionarios públicos, agregando que algunos ganaban hasta $700 mil pesos mensuales, además de que la mayoría de los miembros del gabinete ya no tienen escoltas ni choferes. “Al Presidente lo cuidaban 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial, eso se acabó”, dijo Obrador, señalando que 71 aviones y helicópteros que estaban al servicio del Presidente y del Gabinete, ya están en venta.

“Lo fundamental es la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, no el crecimiento que tan solo son cifras que benefician a los grandes empresarios, pero no a la población”, enfatizó con convicción y con una crítica severa al neoliberalismo implantado por el PRI y PAN que condonaban impuestos a los más ricos de este país. Habló de la repartición gratuita de fertilizante en Guerrero, tema al que hay que agregar con sensatez que tuvo fallas en su distribución debido a la poca eficacia y operatividad de los servidores públicos en nuestro estado, situación que aprovechó dolosamente el PRI para montarse en esa problemática.

Se han sembrado más de un millón de árboles maderables y frutales en el sureste mexicano, creando este programa 230 mil empleos, contribuyendo esta acción a rescatar el medio ambiente del sureste mexicano, tema prioritario para nuestro planeta que se desangra por la crisis ecológica que padecemos. Con lo rescatado de “lo robado al pueblo”, se están pavimentando carreteras en municipios marginados de Guerrero y de Oaxaca, “aminorando la migración de la gente”, expresó con entusiasmo y sentimiento López Obrador.

Al abordar con más detalle, en su “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo”, el Ejecutivo Federal indicó que 10 millones de estudiantes reciben becas, que ya se abrieron 100 universidades públicas nuevas que atienden a 39 mil alumnos. La venta de libros, llevada a cabo por el Fondo de Cultura Económica, presidido por el escritor Paco Ignacio Taibo II, oscila en precios de $9 a $20 pesos, lo que está propiciando que el pueblo tenga más acceso a la lectura, contribuyendo ésto a mejorar la cultura de los mexicanos en ámbitos diversos.

El Seguro Popular es reemplazado para crear un nuevo mecanismo que lleva consigo mayor cobertura de atención médica para la gente en los hospitales públicos, así como un buen abasto de medicamentos gratuitos. Los Pinos, que era la residencia oficial de los ex presidentes emanados del PRI y del PAN, ahora es un lugar público, de libre acceso para todos los mexicanos. A los adultos mayores se les da doble apoyo económico, hay 930 mil jóvenes construyendo el futuro y preparándose para el trabajo a través de becas; 790 mil discapacitados también reciben pensión: Se aumentó el salario mínimo un 16% y antes tan solo era de un 4%. Anual

Amlo dijo que se rehabilitan las 6 refinerías para producir gasolina y se construye la de Dos Bocas en Tabasco, con el objetivo de ser autosuficientes en gasolina y que ya no sigan haciendo negocio unos cuantos con la importación de este combustible. El Tren Maya se construirá así como el aeropuerto de Santa Lucía, reiterando que el aeropuerto de Texcoco perjudicaba la ecología, era negocio de unos cuantos que ya fueron liquidados económicamente para evitar problemas y obstáculos.

En este Tercer Informe de Gobierno se vio a un Andrés Manuel López Obrador sencillo, sereno, con lenguaje coloquial y directo, sin poses, en un escenario austero, sin alfombras rojas y trajes de telas importadas. En la calle marchaban contra el cambio verdadero auspiciado por Obrador, los de la derecha y de Futuro 21, conformado por los chuchos que destruyeron al PRD.

En tanto, en el patio de Palacio Nacional, Amlo recalcaba que no permitirá el contubernio entre autoridades y delincuencia organizada, que la inseguridad pública se está combatiendo con empleos, educación y mejores salarios para lograr la paz, y no con matanzas y enfrentamientos armados estériles que provocan más violencia, tal y como lo hicieron los gobiernos anteriores. “Mi gobierno no será más de lo mismo, y debo decir con todo respeto y sin ofender, que los conservadores están moralmente derrotados”, terminó diciendo el segundo Presidente de la República con perfil de izquierda, que gobierna nuestra Nación.

