AMLO firma compromiso de no reelección ante notario

25-07-2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó ante un notario público el documento que lo compromete a la no reelección presidencial y la no corrupción.

Le agregaría otro compromiso para que se serenen, se tranquilicen los conservadores. No reelección y no corrupción, en eso también no hay cambio”, dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador firmó ante un notario su compromiso y dijo que públicamente que queda de manifiesto que no es su propósito la reelección.

Aclarar primero que no solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato, que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si es que quieren continúe o renuncie”, dijo el mandatario mexicano.

AMLO reiteró que envió al poder legislativo una iniciativa de reforma constitucional para la revocación de mandato y los opositores no han querido aprobar la iniciativa.

Ojala y pronto se lleve a cabo está iniciativa, ojala pronto se les quite el fuero a los presidentes y altos funcionarios. Otra iniciativa que no ha sido aprobada es para facilitar las consultas y participación ciudadana”, aclaró el López Obrador.

