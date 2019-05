03-05-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

AMLO: DEL HARTAZGO A LA DECEPCIÒN

Los graves errores perpetrados por el gobierno federal, sobre todo por la cancelación de programas sociales como los comedores populares y guarderías, ya provocan un desencanto entre la población contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su partido Morena.

También la cancelación de la Zona Económica Especial (ZEE) entre los estados de Guerrero y Michoacán, que detonaría la zona costera y daría empleo a miles de ciudadanos de ambas costas, provoca desilusión y frustración entre los inversionistas extranjeros y nacionales. La ZEE provocaría que baje la espiral de la violencia.

El gobierno de la llamada 4ª. Transformación que encabeza AMLO ya provoca desencanto porque al parecer es de ocurrencias, mientras la violencia está imparable en casi todo el país.

En entidades que son gobernadas por Morena, como Veracruz, ya existe repudio contra el mandatario Cuitláhuac García Jiménez. El rechazo contra ese gobernador se incrementó luego de la reciente masacre de 13 personas en un centro social, donde también un bebé fue asesinado.

Este año habrá elecciones para gobernador en Puebla y otras entidades; tales comicios servirán como laboratorio para ver si el partido Morena mantiene racha ganadora como ocurrió el pasado mes de julio del 2018 cuando AMLO ganó la presidencia de la República. ¿Cuántos puntos ha bajado AMLO en los últimos cinco meses que lleva como presidente?

¿RETENDRÀ EL PRI, GUBERNATURA?

En Guerrero, la no muy lejana elección para gobernador se anticipa como inédita e inverosímil, por las extrañas alianzas y pactos políticos entre los actores y candidatos que disputarán la silla que ocupa el mandatario estatal Héctor Astudillo Flores.

Precisamente del buen trabajo que hace el gobernador Astudillo Flores dependen las posibilidades del PRI para retener el Poder Ejecutivo. El mandatario estatal tiene calificación aprobatoria; una gran mayoría de guerrerenses respaldan su gobierno, por el positivo trabajo que emprende.

En estos momentos el político mejor posicionado y con mejor imagen dentro de los prospectos del PRI, se llama: Mario Moreno Arcos, quien se desempeña como Secretario de Desarrollo Social.

También se menciona al senador Manuel Añorve Baños, pero éste ha sido duramente cuestionado y exhibido en las redes sociales desde que ocupó la alcaldía de Acapulco. Dos veces perdió la elección para gobernador. La senaduría la “ganó” de rebote, como “primera minoría; no tiene perfil ganador y es muy vulnerable.

MORENA: SUS ASPIRANTES.

Dentro del rejuego político con miras a la sucesión del 2021, el partido Morena solo cuenta con dos aspirantes: Pablo Amílcar Sandoval (delegado federal único) y el senador Félix Salgado Macedonio. Está descartada la senadora Nestora Salgado, por su bajísimo perfil y mediocre trabajo.

Pablo Amílcar, tiene varios problemas enfrente: NO es guerrerense; es originario del ex DF, o sea “chilango”. Un buen número de diputados locales lo detestan porque los trata como si fueran sus vasallos. Morena sólo gobierna en 16 municipios de Guerrero, la mayoría eran perredistas y de otros partidos; NO apoyarían a Pablo en su aspiración para el 2021. Amílcar, NO ha ganado ni una elección para comisario de rancho.

Félix Salgado, ha sido candidato a gobernador en dos ocasiones -1993 y 1999-; en ambas perdió en las urnas, pero -afirman sus malquerientes- negoció a alto precio las derrotas y se habla de que en aquel entonces los jefes del PRI-gobierno le entregaron fuertes sumas de dinero (millones) para acallar las protestas del PRD.

Al llamado “toro sin tuercas”, la gente lo ve como un político extravagante, vulgar y payaso, que solo ha utilizado los cargos para enriquecerse. Fue el peor alcalde de Acapulco, sin resultados positivos para la población del puerto.

En un viejo video FSM aparece en estado de ebriedad peleando con policías en la CDMX. Sus enemigos lo difunden en redes sociales, con mofa, burla.

MC: WALTON, AMPLIAS POSIBILIDADES.

Como los escenarios políticos cambian de manera dinámica e inesperada, el político nativo de Acapulco, Luis Walton Aburto, tiene posibilidades de ser candidato a gobernador, no solo por el partido que representa, el Movimiento Ciudadano (MC) sino por una alianza de partidos.

Existe un punto muy importante a favor del líder estatal del MC: Su sólida amistad y cercanía con el presidente AMLO, quien le tiene especial afecto al político y empresario acapulqueño.

Walton Aburto, ya les preocupa a los que ambicionan la candidatura a gobernador, principalmente a los del partido Morena, por eso ahora lo atacan a través de las redes sociales; tratarán de descarrilarlo antes del 2021. ¿O no es así, Pablo y Félix?… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

