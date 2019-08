Abaten a presunto homicida de ex candidata de Morena, en enfrentamiento con la Policía Ministerial

23-08-2019

José Molina/API

Chilpancingo.- Este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE), informó a través de un comunicado que agentes de la Policía Ministerial abatieron al presunto homicida de Bertha Silva Díaz, ex candidata a diputada por Morena en Chilapa de Álvarez.

En el comunicado, dicha dependencia informa que luego de que los agentes ministeriales se encontraban realizando trabajos de investigación en la colonia Ampliación Jacarandas, fueron agredidos a balazos por dos sujetos armados, por lo que repelieron la agresión, logrando abatir a uno y el segundo logró darse a la fuga.

La ex candidata a diputada local por Morena, fue asesinada a balazos la noche del 09 de agosto del presente año afuera de una tienda comercial en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez.

En el comunicado de la FGE, informó que “fueron los peritos a recabar los indicios como un arma calibre. 380 abastecida con cartuchos útiles y tres casquillos percutidos del mismo calibre”.

Y continuó que “de acuerdo a los diversos actos de investigación y al peritaje de balística forense, el arma que usó el agresor fue la misma que utilizó para privar de la vida a la ex – candidata Bertha “N” el pasado 09 de agosto del presente año”.

La Fiscalía General del Estado, continuará realizado el trabajo de investigacion en relación a dicha carpeta de investigación con el propósito de esclarecer dicho homicidio y lograr la detención de otros implicados.

El día de ayer el hijastro de la ex diputada, identificado como Julio y el ex candidato a la alcaldía de Chilapa por Morena, Orensio Bello Sánchez, fueron privados de la libertad en la cabecera por personas armadas y más tarde aparecieron asesinados en la entrada a la comunidad de Cuadrilla Nueva. (Agencia Periodística de Investigación)

Comments

comments