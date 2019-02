15-02-2019

En mi opinión

ANECDOTAS DE TAXCO DE MIS AMORES.

José Avilés Cuevas.

Buen día tengan todos ustedes, mis amigos, lectores y críticos, me congratula ver en las Redes sociales, criticas, preguntas, temores por lo que pasa en la Administración Municipal.

Preguntan cómo se va a distribuir, el presupuesto de obras, en donde, quien lo autoriza, como se decide etc. me agrada porque hoy Gobierna otro partido que no es el tricolor, luego entonces quien o quienes hacen esos cuestionamientos son miembros de ese partido que siempre quisieron preguntar como se aplican los dineros, pero la disciplina que ejercen en el tricolor, les impidió preguntar.

Hoy que no está el PRI lo hacen y sienten que con autoridad.

Bueno hoy no vamos a hablar de política, vamos a platicar de dos sucesos hasta cierto punto sin importancia pero que debemos poner atención en la forma en que se desarrollaron.

Estaba escuchando un disco L.P. de Los Jumileros de Raful y me di cuenta que Raful le escribió una canción al C. Adolfo López Mateos, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Recordé las historias que platicaban mis mayores de una Cantina que había en el Zócalo de Taxco, se llamaba El Fiofo y era el punto de reunión de los Taxqueños que les gustaba tomarse un trago de los preparados por Chimiro Pineda y jugar partidas de dominó.

Chimiro tocaba la mandolina, ahí se reunían con Raful y sus Jumileros, yo pasaba por ahí, nunca entré, iba yo a la Escuela Primaria José de la Borda en Taxco, bien a esa cantina asistía el entonces Ministerio Publico en Taxco, el Lic. Donato Miranda Fonseca, este personaje era excelente amigo del Lic. López Mateos, a quien le encantaba jugar dominó, vino a Taxco algunas veces, se hizo muy amigo de Chimiro, de Los Jumileros y de los clientes del Fiofo.

Platican los mayores que alguna ocasión salió López Mateos hasta las chanclas.

Por eso, cuando llega a la Presidencia de la Republica y Donato Miranda Fonseca a la Secretaria de la Presidencia de la República, Chimiro y Cía. tenían derecho de picaporte, llegaban a Palacio Nacional con Chicharrón, longaniza y chito para desayunar con Donato Miranda y López Mateos.

Esta es una de las estrofas de la canción mencionada.

Adolfo López Mateos;

el hombre más noble y fino,

En sus manos pone el pueblo,

de México su destino.

La otra anécdota de ahí del Fiofo es la siguiente:

El General Lázaro Cárdenas del Rio, había ganado las elecciones para Presidente de México, allá por el 1933, llegó a Taxco un día después del mediodía, el Presidente Municipal, del cual omito el nombre por salud, estaba en el Fiofo jugando dominó y tomándose un trago, el Ayuntamiento lo cerraban a las 2:00 P.M. le avisaron que el General Cárdenas, (Presidente electo) estaba abajo en el Zócalo, que le hablaba, el Munícipe suspendió la partida, bajo para saludar al Presidente electo de México, después de los saludos el General Cárdenas le dijo:

Voy rumbo a la Tierra Caliente, pero pase a Taxco para ver que necesitan, en que los voy a ayudar a lo que el Presidente Municipal le contesto:

Nada mi General, estamos bien, Gracias.

El General se despidió y a Taxco no le dieron nada en esa época porque según el Presidente Municipal, Taxco no necesitaba nada.

Decía un Señor de mi Pueblo:

“Pasan cosas”

Esto es parte del enorme anecdotario de los Taxqueños, hay mucha tela de donde cortar.

Bueno por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

