Exhortan diputados al ejecutivo federal para que presente diagnóstico de estancias infantiles

14-02-2019

Chilpancingo.- La Comisión Permanente del Congreso de Guerrero exhortó al Ejecutivo federal para que informe del diagnóstico realizado al Programa Nacional de Estancias Infantiles, y que de existir irregularidades, se aplique la ley a los responsables.

El exhorto fue presentado por la diputada Aracely Alvarado González, del PRI, quien precisó que este programa es muy necesario para las personas que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de las instituciones públicas.

La diputada Nilsan Hilario Mendoza, de Morena, solicitó adicionar al exhorto un llamado a la titular de la Secretaría de Bienestar, para que además de presentar el diagnóstico del Programa, se fortalezca su operatividad, dando cumplimiento a la Ley General de Prestación de Servicios y Atención al Cuidado Infantil.

En el mismo punto intervino la diputada Perla Edith Martínez Ríos, del PRD, quien señaló que en estos centros de cuidado se fortalece la enseñanza de las y los niños de Guerrero. Igualmente el diputado Bernardo Ortega Jiménez resaltó la función social de las Estancias Infantiles, que –dijo- “son de gran impacto en la economía de las familias”.

Sobre el mismo tema, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, de Morena, pidió esperar a que estén listas las Reglas de Operación y de esta manera tener información precisa sobre la manera en que continuará el programa.

Refirió que dichos lineamientos los está realizando el Gobierno Federal y tendrán que ser ejecutados en la entidad, al tiempo que refrendó a las madres de familia y las trabajadoras de las estancias su compromiso de reunirse las veces que sean necesarias.

Por su parte, Cervando Ayala Rodríguez, del PRI, urgió a que se agilice la emisión de estas reglas para no afectar tanto a los niños ni a sus padres.

Luego, Adalid Pérez Galeana ratificó la posición del Grupo Parlamentario de Morena, manifestando su respaldo a la permanencia de las estancias infantiles.

En la misma sesión se exhorto al Ejecutivo federal para que presente un informe detallado al Congreso de Guerrero sobre las estancias infantiles en la entidad que están incorporadas al programa presupuestario de la Secretaría de Bienestar. Y en cuanto a las irregularidades encontradas, informar el tipo de denuncias presentadas -penal, civil o administrativa-, así como el nombre de la estancia y lugar en que se localizan. Dicha propuesta fue presentada por la diputada panista Guadalupe González Suástegui.

En este punto, Saida Reyes Iruegas (Morena) refirió que es primordial el análisis de las líneas de operación de las estancias y mejorar lo que sea necesario, y reiteró que el programa no desaparecerá, pero sí cambiará de denominación.

La también morenista Norma Otilia Hernández Martínez confió en que la titular de la Secretaría de Bienestar Social dará puntualmente la información de las estancias que cumplen con la normatividad, y dijo que bajo ninguna circunstancia se considera que las trabajadoras y o los padres de familia son los responsables de las irregularidades. “Esto es parte de un proceso para combatir la corrupción y para que el beneficio llegue directamente a las madres, pero el programa no va a desaparecer”, remarcó.

Sobre el mismo tema, el diputado Heriberto Huicochea, del PRI, presentó una adición a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión para que revise y reconduzca el presupuesto asignado para las estancias infantiles, misma que fue aprobada por mayoría de votos.

