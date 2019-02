14-02-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

PVEM: SANTAMARÌA, DIPUTADO

En realidad, los minúsculos grupos feministas y defensoras de la equidad de género, carecían de razón –sin sustento jurídico- para que el Congreso Local impidiera que tomara protesta de ley al ahora diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Manuel Santamaría Ramírez.

La ley siempre le asistió al ahora legislador Santamaría Ramírez, porque era el siguiente de la lista que registró el PVEM ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC). Con antelación habían solicitado licencia las ex diputadas Hilda Jennifer Ponce Mendoza y la suplente de ésta, Eunice Monzón García, quienes fundamentaron sus motivos.

Mucho escándalo hicieron en medios de difusión los grupos feministas y defensoras de equidad de género, para protestar y exigir que el Congreso no le tomara protesta al político de la zona norte –Iguala de la Independencia-, Juan Manuel Santamaría Ramírez, quienes nunca sustentaron sus protestas de manera jurídica. Sólo protagonismo.

Y muy mal se vieron los diputados de Morena como Norma Otilia Hernández Martínez, quien de manera insistente no sólo arengó a los grupúsculos, sino que también presionó a sus homólogos (Morena) para oponerse a la toma de protesta de Santamaría Ramírez.

Norma Otilia, sólo busca los reflectores, pero su producción legislativa es muy pobre por no decir nula. Y en esa misma tesitura se encuentran varios de sus compañeros de Morena, quienes todavía “siguen jugando al congresito”. No producen nada, pura simulación y show.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Verónica Muñoz Parra, tuvo que llamar a un diputado –Alberto Catalán Bastida, del PRD-, para completar el quórum en la Comisión Permanente y que tomara protesta el nuevo legislador Santamaría Ramírez.

Las feministas que se desgarran las vestiduras por la equidad de género –cuando les conviene-, se han quedado calladas ante el “levantón” que sufrió en las últimas horas la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me^Pahh, Obtilia Eugenio Manuel junto con Hilario Cornelio Castro, cuando se dirigían a Chilpancingo por la carretera federal (tramo Tierra Colorada-Ocotito). ¿Dónde están las racistas organizaciones de féminas que defienden los derechos humanos y la equidad de género?

Varias damas encopetadas que son miembros de organizaciones feministas y defensoras de la equidad de género y de hasta derechos humanos, se hacen las “occisas” cuando “levantan”, lesionan, maltratan, matan o desaparecen a mujeres en Guerrero; no protestan las señoras porque les encanta pepenar asuntos políticos, con un fin: Quieren hueso, lo persiguen con fines futuristas.

Varias de esas féminas que se desgarran las vestiduras y defienden la equidad de género, ofrecen conferencias de prensa o acuden a los medios, jamás se les ve defendiendo a mujeres pobres o indígenas, por una “sencilla razón”:

-Son clasistas, elitistas, señoras “fifís” y hasta racistas. Esas damitas “defensoras”, sólo les gusta andar en lujosos restaurantes y cafés o de compras en tiendas departamentales –galerías- donde pagan productos con tarjetas de crédito, y visten lujosos atuendos, con joyería y demás artículos de “caché”.

A ese tipo se feministas, ¿qué les importa lo que les pase a las mujeres indígenas?, muchas veces azotadas y hasta asesinadas por sus propios maridos; o bien, son objeto de agresiones por parte de autoridades de distintos niveles.

¿Acaso esas organizaciones feministas han protestado porque el gobierno federal, que encabeza AMLO, cierra guarderías donde asisten niñas?

VAN CONTRA MANUEL AÑORVE.

“Me dicen “El Chucky”, fui alcalde de Acapulco, lo dejé en la quiebra, soy un pinche sinvergüenza que aspiro a ser (sic) gobernador de Guerrero”. ¿Verdad que no tengo madre?… Atentamente: Manuel Añorve Baños. (Rúbrica).

Portando una pancarta con ambas manos -donde se plasma la frase ofensiva- aparece el senador Manuel Añorve, vestido de traje oscuro; de fondo dos banderas de México, en lo que parece ser el recinto del Senado de la República, donde lo exhiben y hasta ridiculizan.

Añorve Baños, priista, es uno más de los aspirantes a la candidatura a gobernador de Guerrero, y sus adversarios, sean de Morena o del mismo PRI (fuego amigo), ya empiezan atacarlo por diversos flancos, para desgastarlo y debilitarlo en la carrera hacia el 2021. Manuel es bastante vulnerable en política. Tiene muchos puntos negativos.

El ataque -en redes sociales- contra el senador Añorve Baños, se da en momentos en que éste anda movilizado por diversos municipios del estado, en su afán por ser candidato del PRI a la gubernatura, por tercera ocasión.

Morena, PRI, PRD o cualquier otro partido, lo cierto es que les interesa mucho quitar –a Añorve- a como dé lugar de la carrera por la gubernatura, antes del 2021… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments