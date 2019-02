Terminó pesadilla neoliberal, no más estudiantes rechazados López Obrador

13-02-2019

México, (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindar durante su administración apoyo a los jóvenes y sostuvo que no faltarán recursos para educación, que es una prioridad del gobierno para que nunca más se les rechace como ocurrió en el periodo neoliberal, esa pesadilla terminó.

Durante la entrega de becas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro en la Plaza de las Tres Culturas, enfatizó que el compromiso del Gobierno Federal es que no haya rechazados, pues durante el periodo neoliberal cada año casi 300 mil jóvenes no tenían acceso a instituciones de educación superior bajo el argumento de que no aprobaban el examen de admisión.

Advirtió que, si no se atiende a los jóvenes, nunca se resolverá el problema de la inseguridad y la violencia, por lo que es preciso que tengan oportunidades para estudiar, pues la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo, y “es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que en la calle”.

“¿Cuál es nuestra filosofía? ¿Cuál es nuestro compromiso? (…) Que no se rechace a los jóvenes y hacer valer que la educación es pública, es gratuita y tiene que ser una educación de calidad en todos los niveles escolares y que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo”, expresó.

Acompañado por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, dijo que en la pasada administración lo que hicieron “fue nada más etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, pero le dieron la espalda a los jóvenes, eso ya no, nunca más se les va a dar la espalda a los jóvenes, siempre vamos a darles atención especial”.

Programas como este, dirigido a estudiantes de nivel superior de familias de escasos recursos que apoyará a 300 mil jóvenes en el país, se llevará a cabo no sólo por justicia, sino porque de esta manera se contribuye a alejarlos de la tentación de caer en las conductas antisociales; “desgraciadamente, en nuestro país hay 16 millones de jóvenes en la pobreza”.

Mencionó que es probable que el programa se amplíe en apoyo de más estudiantes, dando como preferencia a los que menos tienen.

Agregó que con tantos jóvenes en esas condiciones se tiene “un ejército de reservas” que podrían estar al servicio de quienes se dedican a la delincuencia, por lo que se les debe atender, resolver las causas y que haya crecimiento y trabajo.

Enfatizó que “no van a faltar recursos, no va a faltar presupuesto para la educación”, también se apoyarán a los jóvenes para que se capaciten para el trabajo mediante tutores, y se les brindará un apoyo de tres mil 600 pesos mensuales mientras se capacitan.

Recordó que él pudo estudiar gracias a una beca, “me da mucho orgullo recordarlo”, ya que al llegar a la universidad en la Ciudad de México no tenía dinero y vivió en la Casa del Estudiante Tabasqueño.

Comentó que, entonces, de 10 personas que presentaban el examen para ingresar entraban nueve, pero ahora es al revés: de 10 personas que presentan el examen entra una.

“Por eso no vamos a dejar de aportar a la educación. Por eso la educación va a ser apoyada hasta que se canse el ganso. ¿Y cuándo se va a cansar el ganso? Nunca”, dijo.

López Obrador agregó que existen otros apoyos a distintos sectores de la población, como los adultos mayores, personas con discapacidad, además de la entrega de créditos de seis mil pesos en promedio para pequeños negocios, sin intereses, los cuales se darán a la palabra para reactivar la economía desde abajo.

También se tiene, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el compromiso de atender a los damnificados en la capital por los sismos, así como a los afectados del resto del país.

