06-02-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

AGUIRRE: POSIBLE ALIANZA, PRI-PRD

No es descabellada -en teoría- una alianza entre el PRD con el PRI, de cara al proceso electoral del 2021, cuando se renovarán gubernatura, diputados locales y federales y 81 ayuntamientos. Los hechos serán otros.

Morena NO quiere la alianza con el PRD, pues el presidente AMLO repudia al partido sol azteca, del cual tiene las peores referencias. AMLO, detesta a los dueños del PRD, Los Chuchos.

Sin embargo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, insiste aquí en la alianza PRI-PRD, y hasta califica a los dirigentes de Morena de “mucha soberbia y mucha prepotencia”, incluso, dijo que, “no le vamos a rogar”.

Desde la pasada semana el ex mandatario estatal hizo la propuesta de la alianza entre el PRD con el PRI, o bien la suma de más partidos, lo cual fue rechazado a través de las redes sociales, donde Aguirre Rivero recibió descalificativos y hasta insultos. Fue atacado por la gente de “Su Majestad Amílcar I”.

Pese que Aguirre Rivero tiene incrustados dentro de todos los partidos a varios de sus cuadros, cuando él ha tomado la decisión de ir en busca de algún cargo de elección, sus detractores se lo han impedido.

El pasado año en Ayutla de Los Libres, Aguirre Rivero había tomado la decisión de postularse como candidato a diputado federal por el distrito 08 de la costa chica, pero una turba de radicales e infiltrados mediante boicot se lo impidieron de manera violenta.

Quiérase o no, la participación del ex gobernador Aguirre Rivero en política, tendrá que pasar por el “filtro” del presidente AMLO, conforme a los intereses políticos del dueño de Morena; y también de acuerdo al estado de ánimo del jefe de las instituciones. Le guste o no al político guerrerense.

La movilidad política del ex gobernador Aguirre Rivero en la entidad se entiende en varias vertientes:

1.- Aguirre Rivero, tiene presencia en todo el estado; nunca se ha desligado de la política y cuenta con aliados no sólo en el Congreso Local sino en ayuntamientos y partidos políticos.

2.- Aguirre Rivero, propone alianza entre el PRI con el PRD, luego que Morena casi se lleva carro completo en Guerrero y a nivel nacional. Difícil, pero no imposible revertir la pasada tendencia.

3.- Si el escenario le es favorable, el ex mandatario estatal -Aguirre Rivero- estaría en condiciones de ser virtual candidato de alguna coalición por la alcaldía de Acapulco.

4.- Ninguno de los posibles aspirantes a la alcaldía de Acapulco tienen el peso (político), la experiencia ni tablas políticas de Aguirre Rivero. Su vástago (Ángel Aguirre Herrera, QEPD) habría sido candidato a la alcaldía del puerto; era su legítima aspiración en el año 2014 y parte del 2015.

5.- “Tengo amigos en todas las expresiones… Soy hombre libre”, dijo en las últimas horas Aguirre Rivero, cuando se reunió con un grupo de amistades en la capital del estado.

6.- Con la astucia y habilidad que le caracteriza, el ex gobernador Aguirre Rivero, se refirió en términos respetuosos hacia el líder del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, con quien dijo “tener una relación estrecha y permanente”.

7.- Y en ese mismo tono se dirigió hacia el gobernador Héctor Astudillo Flores, de quien refirió como una autoridad “que trabaja todos los días”; dijo que al mandatario se le tiene que acompañar para hacerle frente a este gran cáncer social que es la inseguridad y la delincuencia. Astudillo, jamás ha atacado a Aguirre Rivero.

Palabras más o menos, el ex gobernador Aguirre Rivero, emprende cruzada política en Guerrero, para convencer a la realización de una alianza entre el PRI con el PRD y la suma de otros partidos, de cara a la elección del 2021, que iría contra el partido Morena y quien resulte su candidato.

En Morena no está definido quién será su candidato a gobernador, aunque partidarios del súper delegado federal, Su Majestad Amílcar I –Pablo Amílcar Sandoval- ya andan muy acelerados adelantando los tiempos políticos.

Desde sus “cuartos de guerra” partidarios de Pablo Amílcar, a través de redes sociales salen para atacar a quienes suponen serán sus adversarios: priistas, perredistas y del MC, a quienes lanzan injurias, lodo, insultos y todo el estiércol posible para desgastar al enemigo.

Al final de cuantas lo que los lectores se preguntan, es si otra vez se mezclarán el agua con el aceite –PRI y PRD-, donde líderes perredistas ofertan al sol azteca, que va por su sobrevivencia ante el temor de su extinción… Punto.

