Gobierno de Taxco conmemora el cii aniversario de la promulgación de la constitución de 1917

06-02-2019

Con la recepción del lábaro patrio, seguido del himno nacional mexicano, el gobierno de Taxco que encabeza Marcos Efrén Parra Gómez, conmemoró el CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la Plaza Borda, se llevó a cabo el evento cívico realizado por el gobierno municipal en coordinación con la secretaría de Educación Guerrero, la dirección de Actividades Cívicas y la escuela primaria Niño Artillero No1.

La reseña histórica estuvo a cargo de Víctor Flores Cruz, donde relató que este hecho que rige al país desde hace 102 años y, que a lo largo de su historia se ha transformado conforme a los cambios sociales de la nación, también durante el evento, los alumnos de esta institución educativa presentaron la poesía “Constitución Mexicana” y el coro “Canto a la Constitución”.

En su intervención, el presidente Marcos Parra reafirmó que este acto cívico permite recordar que la Constitución Mexicana es un instrumento que reconoce el alma de nuestra nación, detalló que la Constitución es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano para alcanzar sus ideales, reforzar su libertad y su soberanía.

Por ello, Marcos Parra señaló que la Constitución no basta con que sea estudiada o analizada, sino que debe ser reflexionada, entendida y comprendida ya que la Carta Magna es la esencia de la convivencia en sociedad, de ideales de libertad, justicia e igualdad, ideales para construir el México de mañana, un México más justo y más equitativo, ultimó el munícipe taxqueño.

Finalmente, el presidente Marcos Efrén Parra, en compañía del regidor Carlos Barrera Alday, la secretaria de Educación, Cultura, Tradiciones y Patrimonio Alicia Sierra Navarro, de Brenda Martínez Morales, sub secretaria de Servicios Públicos municipales y Gestión Gubernamental, del director de Actividades Cívicas Ángel Pérez Bahena, así como la directora de la Escuela Primaria Niño Artillero No 1 Victoria Elizabeth Jaimes Adán, realizaron la guardia de honor junto con la colocación de la ofrenda floral.

Comments

comments