06-02-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

UAGRO; DIVERSAS OBRAS Y PROGRAMAS

El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, realizó una gira de trabajo el lunes anterior por la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia número 1 de Ciudad Altamirano, para entregar diversas obras que se requerían en esa institución de educación superior.

El Doctor Saldaña inauguró en su visita, una barda perimetral que protegerá las instalaciones universitarias, y un nuevo edificio que albergará un Quirófano de enseñanza, área de cultivo celular y diversas aulas, que permitan a los estudiantes experimentar, investigar y desarrollar proyectos científicos, que repercutan en el mejoramiento genético y la salud de los animales.

Por otra parte, el rector de la UAGro, visitó Cutzamala de Pinzón donde inauguró un nuevo edificio en la Preparatoria número 37. Los estudiantes y maestros recibieron al Rector con grandes muestras de entusiasmo y agradecimiento por el compromiso cumplido con esa escuela universitaria, para beneficio de quienes realizan sus estudios de educación media superior.

Entre otras actividades que ha realizado el Doctor Saldaña Almazán se cuentan: la UAGro participa en la presentación de los estudios de la OCDE en español; firma de convenio con el municipio Eduardo Neri; entrega de vehículo oficial al Campus Zumpango; Inauguración de dos edificios en el Campus Montaña; firma de convenio con la UNIPOL; Firma de convenio con la Auditoría Superior del Estado; firma de convenio con la Secretaría estatal del Trabajo y Previsión Social; asistencia a la XXIX Sesión extraordinaria de la Asamblea General de ANUIES; Presentación del programa de becas “Benito Juárez”, nivel medio superior, e inauguración oficial de la Fundación UAGro.

Todas estas gestiones hablan muy bien del trabajo que realiza el Doctor Saldaña Almazán para la superación general de nuestra máxima casa de estudios guerrerense y contribuyen a encontrar mejores espacios académicos y profesionales para los estudiantes y egresados.

SUSPEG, EL TRABAJO SINDICAL.

Encabezando a los cinco Secretarios Generales de las secciones que componen los trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, el Dirigente del SUSPEG, David Martínez Mastache, sostuvo una importante reunión con La Presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, donde se le hicieron diversas propuestas y demandas de los trabajadores municipales.

En dicha reunión celebrada en la oficina de Presidencia del Palacio municipal de Acapulco, la Alcaldesa informó a los líderes sindicales que su administración ha hecho pagos por más de 26 millones de pesos, para diversos rubros como el ISSSPEG e INFONAVIT, para que los trabajadores no pierdan los beneficios que reciben de ambas instituciones.

Martínez Mastache reconoció estas acciones a la alcaldesa porteña, ratificando que los trabajadores son aliados de este gobierno, no le apuestan ni al chantaje ni a la presión para conseguir prebendas fuera de la legalidad. En el encuentro estuvieron los secretarios de las secciones 56, Emma Torres Cárdenas; 19, Humberto Piza Pérez; 35, Natividad Rodríguez Chino; 27 (Capama), Gilberto Ramos, y 24: Rosalinda Marín.

Por otra parte, David Martínez Mastache se reunió con el Presidente municipal de Iguala, Salvador Jaimes Herrera, y el Secretario general de la Sección 10 que corresponde a ese municipio, para tratar diversos asuntos laborales propios de ese Ayuntamiento, donde el Alcalde dijo ser respetuoso de los derechos laborales y ratificó que será un buen aliado de la base trabajadora, para hacer un buen trabajo a favor del pueblo de Iguala.

En otro orden, el dirigente del SUSPEG, acompañado por el Secretario General de la Sección 37, Pedro López Bautista, que aglutina a los trabajadores de la Operación de Playas en el puerto de Acapulco, entregó al Director general de ese Organismo Público descentralizado, Sabás de la Rosa Camacho, el pliego petitorio 2019. Se busca con esto, dijo Martínez Mastache, garantizar los beneficios laborales de estos trabajadores.

CONGRESO LOCAL; ¿MÁS DERROCHES?

Nuevamente, el conflictivo y nefasto representante de MORENA ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Sergio Montes Carrillo, vuelve a ser noticia al denunciar que los Diputados locales de Guerrero cobran mensualmente 262 mil pesos, una cantidad muy abultada en comparación con los 108 mil pesos que gana el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este sujeto, que es el “gatito de Angora” del Delegado Único Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y que no da un paso si no se lo ordena su jefe, lanzó este ataque principalmente contra los Diputados de su partido, que conforman la mayoría en el Congreso local. Fuentes dignas de crédito afirman que, por no haberle pagado la cantidad que les está exigiendo Montes Carrillo, lanzó este ataque y porque han dejado de obedecer las órdenes de Pablo, quien se siente el virrey del poder legislativo.

De cualesquier forma, los diputados deben lavar su nombre dando a conocer en forma transparente, cuánto ganan mensualmente; porque si siguen “chupando en grande” tanto salarios como prestaciones, demostrarán que la Cuarta Transformación es una simple farsa y el pueblo de decepcionará de ellos muy pronto. Veremos y diremos.

