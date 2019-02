05-02-2019

LOS PROBLEMAS SOCIALES DE TAXCO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y amables lectores, amigos y críticos, aquí estamos dándole a este aparato del demonio para expresar Mi Opinión, tan solo eso Mi Opinión.

No soy vocero oficial, simplemente trato de ver las cosas con la objetividad que me permite la experiencia de haber estado del otro lado del escritorio mas de 30 años, haber sido testigo o parte de algunas decisiones que se tomaron en su tiempo y que ahora se tienen que volver a tomar, pero que la Tecnología que nos permite estar informados, también nos permite opinar para bien o para mal de estas decisiones.

Hay situaciones en que se opina sin conocimiento de causa, al peso de la quijada, por lo que se dice, pero nunca confirman lo escuchado.

También debemos tomar en cuenta, lo mucho que como sociedad dejamos de hacer, el valemadrizmo con que hacemos las cosas sin detenernos a pensar el o los problemas que causamos a terceros a causa de nuestra inconciencia.

Ahorita esta de moda lo del basurero de Taxco, es un tema que se pone en boga cada tres años, les platico lo siguiente.

En el año 1990, llega como Presidente Municipal de Taxco, Enrique Martini Castillo, su servidor llega como secretario Particular del Presidente, el Tiradero Municipal, estaba ubicado en lo que ahora es la Cancha de la Macarena, el Cabildo Municipal aprobó el cambio del Tiradero, se embovedó esa barranca, y se construyeron unas canchas deportivas.

El embovedamiento lo dirigió el Ing. Jesús Sánchez Ramos, (Pelos Necios) recuerdo que se rentó una grúa para la instalación de los tubos de concreto conque se canalizó el agua de esa barranca, sin embargo, en la época de lluvias se tapó la bóveda y el agua comenzó a salir anegando las canchas deportivas.

La gente decía que había sido un mal trabajo y el Ing. Sánchez Ramos buscó la falla.

¿Qué pasó?

Que la gente inconsciente que todo lo que ya no les sirve lo avienta a las barrancas, aventó un colchón que taponó la entrada a la bóveda provocando la inundación de las canchas, de esa barranca.

En ese tiempo, se sacaron estufas viejas, gabinetes de cocina, colchones y, sobre todo; BASURA que depositaban en la barranca o en las barrancas.

Al paso de algún tiempo se buscó cambiar el Basurero y se dialogó con Rafa Gutiérrez, propietario de Rancho de Colores, quien acepto que el Tiradero Municipal fuera allá en Xochula.

Han transcurrido un poco mas de 25 años, la población en Taxco ha crecido, los vehículos recolectores ya van a Comunidades grandes a recolectar la basura, me comentaba alguien de limpia, que en Taxco se recogen 80 toneladas de basura, no le pregunté si diario o semanalmente, luego entonces, ¿qué vamos a hacer? De todo culpan al Presidente Municipal, este no es absoluto, tiene un colegio que se llama “Cabildo” y es quien analiza y toma las decisiones, anteriormente el Presidente tenía mayoría en el Cabildo y con eso le bastaba para obtener por mayoría el apoyo en sus propuestas, con las Reformas que se han hecho a la Ley, actualmente el Presidente Municipal ya no tiene esa mayoría entonces el Cabildo es mas responsable que el Presidente de los problemas del Municipio.

Piden que se cambie el tiradero municipal, yo pregunto:

¿A dónde?

Quiero escuchar propuestas.

Hace años se hizo una construcción en la Comunidad de Landa para instalar ahí el Rastro Municipal, se hizo una campaña de descredito, se convirtió en un problema social y ya no se instaló el Rastro, la construcción es ahora un “Elefante Blanco” sin huso.

La Administración anterior que encabezó el ahora Diputado Omar J. Flores Majul, realizó casi todos los trámites para la construcción de una Presa para almacenamiento de agua, en el punto denominado Aguamilpa, un excelente proyecto, sin embargo personas sin conocimiento del lugar, sin conocimiento del proyecto, sin tomar en cuenta las necesidades de la Población Taxqueña en cuanto al agua, se dedicó a visitar a las Comunidades de la Cañada, diciéndoles que si se construía esa Presa la Cañada se iba a quedar sin agua, que iba a desaparecer la cascada de Cacalotenango y se estaba construyendo un problema de alto impacto social en contra de las autoridades municipales.

¿Qué pasó?

Que ya no se le dio continuidad al proyecto, todo por la falta de información y por escuchar voces que están a favor de nada y en contra de todo.

Mañana continuaré comentándoles algunas de las situaciones que nuestros queridos vecinos (algunos) echan a perder.

Repito; esta es tan solo Mi Opinión, no es la verdad absoluta, es mi verdad.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

