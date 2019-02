04-02-2019

EL SUPUESTO MALESTAR DE LOS TAXQUEÑOS

José Avilés Cuevas.

Buen día mis estimados y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, ya se terminó el primer mes de este 2019, ya llegamos a febrero loco, prepararnos para los fuertes vientos que se sentirán por las tardes, recordar mi niñez cuando nos íbamos al Cerro de La Alameda a elevar papalotes.

Tiempos que se fueron y jamás volverán.

Un fuerte y fraternal saludo y mis mas sinceras condolencias para mi amigo Daniel Cordero, por la irreparable perdida de su señora madre, los que ya caminamos ese trecho sabemos lo que es ese dolor, espero y deseo una pronta recuperación anímica.

Bueno; a lo nuestro:

He estado leyendo y dándole seguimiento a lo que comentan algunos ciudadanos Taxqueños respecto a el incremento de los pagos al ayuntamiento, como Predial, Transito y Panteones.

Realmente es importante saber la opinión de la ciudadanía, pero como dice el Presidente de la Republica, AMLO; “BENDITAS REDES SOCIALES” en algunas situaciones son importantísimas para conocer hechos o noticias de otros países, pero la mayoría de las veces son para destruir por el veneno o la ignorancia de quienes opinan y/o comentan el o los hechos.

Muchos de los que opinan respecto al Impuesto Predial, desconocen cuando comenzó a cobrarse en el Municipio, antes lo cobraba el Estado, creo que desde la Administración de Enrique Martini Castillo a la fecha lo cobra el Ayuntamiento, es el único impuesto que se cobra.

Platicando con un ex Síndico Municipal, me comentó que en su Administración se consideró un incremento al Predial, pero el Congreso del Estado no lo autorizó, luego entonces, el Cabildo autoriza el Presupuesto de Ingresos, pero el Congreso del Estado dice “SI o NO” a la propuesta.

En lo personal me dio gusto ver en el transcurso de esta semana a la Lic. Martha Beatriz Mejía, haciendo fila para pagar su impuesto predial, es la primera vez que veo a un empresario o al propietario de un Hotel aceptar ser un simple mortal y no un iluminado como aparentan ser la mayoría de los empresarios taxqueños.

No es decisión del Presidente Municipal el incremento de las tarifas Municipales.

Lo de las multas de Tránsito, también las cobraba el Gobierno del Estado, algunos que recuerden cuando fue delegado de Transito Don Tomas Ortega o Sergio Astudillo Arteaga, que fueron los últimos delegados, las infracciones se pagaban en Recaudación de Rentas, ahora Finanzas del Estado.

Para obtener una licencia de manejo, se solicitaba, y los choferes hacían un examen de mecánica elemental para obtener la Licencia de chofer, las de automovilista se tenia que hacer un examen de manejo, los peritos para estos exámenes eran el de mecánica, el Maestro Mastache y el de manejo Don Francisco Castillo (Panchote)

Hoy las cosas han cambiado, ya solo te piden documentos y billetes, poco importa si sabes manejar, que no es lo mismo que conducir.

Recuerdo que, en México, D.F. cuando solicité mi primera Licencia de manejo en 1969 me enviaron a un curso de Educación Vial instalado en La Magdalena Mishuca.

Tres días de recibir adoctrinamiento para conducir, hoy veo a los jóvenes que solo se limitan a guiar el automóvil sin saber señalizaciones, pero que algún agente de transito trate de levantar una infracción, reaccionan como energúmenos, saliendo a flote sus influencias y en algunas ocasiones hasta amenazan con levantar al agente pues presumen de ser sicarios.

Luego entonces, los jóvenes que opinan en las redes sociales, háganlo, pero con conocimiento de causa, no al peso de la quijada.

Hay tantas cosas que hacían los taxqueños y que se han perdido, excelente que la tecnología haya avanzado tanto, pero eso ha hecho que el ciudadano se haya vuelto mas inhumano, que hayan perdido el respeto a los mayores, a las autoridades etc. pero eso lo comentaremos en otra entrega.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

joseavilesenmiopinion@hotmail.com

