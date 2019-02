01-02-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

CNTE: ¿ATENTARÀ CONTRA ECONOMÌA?

En Michoacán las huestes de la mafiosa CNTE, se “cubrieron de gloria”: Pusieron al gobierno federal -y al estatal- contra la espada y la pared. AMLO perdió el raund ante esa mafia integrada por “maestros democráticos”, quienes “ya le tomaron la medida” al mero jefe de la nación.

Los chantajistas de la CNTE bloquearon vías del ferrocarril, provocaron pérdidas por miles de millones de pesos, y el gobierno de la 4T, no solo les pagó más de mil millones de pesos, sino que los “premio” con prebendas, claves, ascensos y hasta dinero en efectivo.

No se desea, pero lo pronosticamos: En Guerrero la mafiosa CNTE y su engendro del mal, la Ceteg, podrían estar planeando algo similar como ocurrió en Michoacán, para golpear la economía estatal y luego chantajear al gobierno federal y al estatal.

La mafiosa Ceteg tiene por costumbre bloquear la Autopista del Sol, cada vez que se le ocurre; pretextos les sobran. Se espera que por esta vez no lo hagan, pero como están acostumbrados a la extorsión y al chantaje, no dudamos que emprendan acciones radicales e incendiarias.

El presidente AMLO lo ha dicho públicamente: que no reprimirá a quienes fueron sus promotores y partidarios; o sea a la mafia de la CNTE y sus cómplices de la chantajista Ceteg.

Lo que pretenderá AMLO, es que sea el gobernador Héctor Astudillo Flores quien desaloje y reprima con la fuerza pública a los de la Ceteg, porque el gobierno federal no quiere mancharse las manos de sangre, si es que los vándalos bloquean la Autopista del Sol y otras vías de comunicación.

ASE, OBTIENE CERTIFICADO.

La Auditoria Superior del Estado (ASE) es la primera en el país que recibe su reconocimiento que la acredita como Capacitadora Autorizada. Alfonso Damián Peralta, titular de la ASE recibió el documento de manos del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), Florentino Bautista Hernández.

En ceremonia realizada en la Ciudad de México, el presidente del INCP certificó que la ASE cumplió con la norma de Capacitación Continua y de Desarrollo Profesional, por lo cual se hizo acreedor al reconocimiento certificado.

En el mismo evento, se firmó un convenio entre el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Guerrero, signado por el presidente Luis Enrique Schott Gaspar y el titular de la ASE, Alfonso Damián Peralta.

De manera permanente la ASE y su personal técnico, no solo audita a los ayuntamientos sino a los organismos autónomos y los tres poderes, pero además capacita al personal de todas esas instancias para que rindan cuentas en tiempo y forma y de manera transparente.

Desde que se hizo cargo de la ASE, el titular Damián Peralta ha modernizado los procedimientos para la rendición de cuentas de todas las instancias.

La ASE, por ejemplo, asesora a los secretarios de finanzas de los 81 ayuntamientos y también a los responsables del manejo financiero de muchas otras instancias, para que mejoren técnicamente su trabajo, en bien de las comunas y la ciudadanía. La labor que emprende el titular de la ASE, Damián Peralta, es intensa y trasciende estatal y nacionalmente.

SNTE: EL REGRESO DE ELBA ESTHER.

Las horas y los minutos están contados para los integrantes de la Sección 14 del SNTE, que encabeza el secretario general, Javier San Martín Jaramillo, impuesto allí por el ex dirigente nacional del magisterio, Juan Díaz de la Torre, quien traicionó a la auténtica lideresa, Elba Esther Gordillo Morales, ex presa política.

La lideresa del SNTE, Gordillo Morales, fue puesta en libertad por voluntad del presidente AMLO, luego que el ex presidente Enrique Peña Nieto la mandó a prisión.

La ex lideresa del SNTE, mientras tanto, se fortalece y prepara la conformación de un nuevo partido político; también prepara su retorno para recuperar lo que le arrebataron por la fuerza: El Comité Nacional del SNTE.

No sólo el “líder” del magisterio en Guerrero, San Martín Jaramillo, serán echado de la Sección 14 del SNTE, sino también su séquito de aduladores y lambiscones, que traicionaron a la Maestra Elba Esther Gordillo, como es el caso de Juan Díaz de la Torre.

El 23 de marzo, durante el XXI Congreso Ordinario de la Sección 14 del SNTE, San Martín Jaramillo, fue nombrado como Secretario General -por la madrugada, como los capos delincuentes-, en un hotel de Ixtapa-Zihuatanejo, donde el “líder magisterial” le refrendó su lealtad y agradecimiento al ex dirigente espurio Juan Díaz de la Torre, quien había sido impuesto por el ex presidente Peña Nieto.

Los días y horas para Javier San Martín y compinches de la Sección 14 del SNTE, están contados… Al tiempo… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

