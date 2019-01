El Mextenis 2019 se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo, contará con grandes figuras del tenis

31-01-2019

•Primera carrera “Tennis Run” del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

•Como parte de las actividades del Abierto Mexicano de Tenis se realizará por primera vez una carrera de 5 y 10 kilómetros.

ACAPULCO.- En el marco del inicio de #AMT2019, más de 3 mil deportistas vivirán junto a los tenistas internacionales del Abierto Mexicano de Tenis la primera carrera “Tennis Run” de 10, 5 y 3 kilómetros para dar inicio al #AMT2019 el próximo 24 de febrero.

El turismo es una actividad fundamental para el desarrollo económico de Guerrero, eso lo tiene muy claro el gobernador Héctor Astudillo Flores, siendo el principal impulsor de este sector importante que capta divisas, genera empleos y, sobre todo, estimula el desarrollo regional en los destinos turísticos de Guerrero.

Por primera vez, el Abierto Mexicano de Tenis, tendrá como actividad alterna del torneo una carrera de 10K, 5K y 3K, la cual se correrá en la zona Diamante del Puerto de Acapulco. Para un tenista, la resistencia y velocidad son habilidades claves para el éxito.

Los tenistas profesionales deben estar cada vez más y mejor preparados físicamente para poder desplazarse con mayor agilidad y velocidad a través de la cancha, logrando así someter a sus rivales a un desgaste físico más alto.

No habrá categoría elite o profesional, se podrán escribir quienes tengas una edad de entre 15 a 99 años de edad, así también no se realizará una premiación ya que será solo un evento de convivencia, fomentando e impulsando el deporte en la población, principalmente en los niños y jóvenes, por lo que habrá categoría infantiles de 4-5 años (100 metros), Infantil B de 6-8 años (200 metros), Infantil C de 9-11 años (300 metros) e Infantil D de 12-14 años (400 metros). Para mayor información, pueden acceder a la página de internet: https://www.emociondeportiva.com/…/1ra-carrera-tennis-run-1….

El AMT 2019 se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo, donde estarán en la justa deportiva jugadores como Rafael Nadal número 2 en el ATP, Alexander Zverev en el ranking 4, Kevin Anderson ubicado en el número 6, John Isner número 10, así como dee la rama femenil, Sloane Stephens número 5 en la WTA y otras jugadoras destacadas.

Al encabezar la entrega de Premios al Mérito Juvenil 2018, la presidenta municipal Adela Román Ocampo, destacó que hará lo que esté en sus manos para apoyar e impulsar la creatividad y desarrollo de este sector.

En su mensaje ante funcionarios de su gabinete y los jóvenes galardonados, Román Ocampo afirmó: “Mi compromiso con la juventud es no fallarles, ustedes nos llenan de esperanza para construir una mejor sociedad, sus conocimientos y aportes a las ciencias, cultura, innovación tecnológica, cuidado del medio ambiente, contribuyen a tener el futuro que deseamos de oportunidades para el desarrollo de todos nosotros”.

Comments

comments