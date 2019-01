Gobierno de Taxco, firma convenio de colaboración con el IEEJAG para erradicar el analfabetismo

31-01-2019

Con la finalidad de erradicar la analfabetización en el municipio de Taxco de Alarcón, el presidente Marcos Efrén Parra Gómez, firmó el convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG) que dirige Miguel Mayrén Domínguez.

La firma de este convenio se llevó a cabo en el interior del palacio municipal de Taxco, ahí el titular del IEEJAG Miguel Mayrén Domínguez, señaló que para el instituto estatal representa una fecha histórica, que conlleva el firme propósito de colaboración para abatir el rezago educativo en el municipio platero y, reconoció la voluntad del presidente Marcos Efrén Parra Gómez por apostarle a la educación y ser esta una prioridad para su gobierno.

El funcionario estatal, señaló la importancia de la firma de convenio con el gobierno de Taxco, ya que ha sido una de las instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores disminuir los índices de analfabetización, ya que el estado de Guerrero es uno de los 8 estados de la República que tienen mayor rezago educativo, e informó que en el municipio de Taxco son 33,492 taxqueños que se encuentran en rezago educativo, de los cuales 5,628 no saben leer ni escribir, 11,149 personas no han terminado la primaria y 16,715 taxqueños no han concluido la secundaria.

En su intervención el presidente Marcos Efrén Parra Gómez, con certeza aseguró, que su gobierno está convencido que la educación es una prioridad, por lo tanto estos trabajos están orientados para que los taxqueños que no alcanzaron a terminar su educación básica tengan la opción de estudiar y sobre todo tengan la oportunidad de ser competitivos en su vida laboral y profesional.

Parra Gómez dijo que harán evaluaciones periódicas porque el reto de reducir los índices presentados de analfabetismo se pueden erradicar, si trabajan en unidad con el gobierno del estado.

Durante la firma de convenio, también estuvieron presentes: el regidor Carlos Barrera Alday, la secretaria de Educación, Cultura y Patrimonio Alicia Sierra Navarro, Salomón Balbuena director de educación municipal, el coordinador de zona norte del IEEJAG Luis Armando Carmona, Arturo Beltrán Coordinador de la Región Norte, Evelia Rivera Coordinadora de la Preparatoria Abierta, Julieta Ocampo Torralba enlace Educativo Plaza Comunitaria Casa Janna, Rubén Cortez responsable del programa educativo Enlace, entre otros.

