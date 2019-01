31-01-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

FGE; ACLARACIÓN PERTINENTE

Luego de trabajos de Inteligencia, elementos de la Policía Ministerial Especializada contra el Secuestro, lograron desarticular a una peligrosa banda delictiva y rescataron sano y salvo a un rehén que tenían cautivo. Los hechos sucedieron el martes por la noche en una casa ubicada en el fraccionamiento SUSPEG; de Chilpancingo.

En el operativo para rescatar a la persona secuestrada, los policías fueron agredidos con disparos de arma de fuego y luego de repeler la agresión, se tuvo un saldo de un delincuente muerto. Los demás cómplices intentaron huir y se inició una persecución hasta la colonia María Dolores, donde se logró capturar a seis delincuentes que ya fueron puestos a disposición.

El Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre estos hechos, donde un elemento policiaco apuntó con su arma, a un reportero que grababa con su celular el operativo.

En este sentido, el Fiscal General reconoció el trabajo de todos los comunicadores. Lamentó el hecho, expresando que no hubiera querido que sucediera por ningún motivo. Añadió que buscará al periodista afectado en forma personal para ofrecerle una disculpa, e iniciará el procedimiento correspondiente en el caso.

Solicitó también a los medios de comunicación que respeten los protocolos de seguridad, porque es muy importante salvaguardar la vida y persona de todos los reporteros. De esta forma concluyó la conferencia de prensa, que dejó una buena impresión entre los comunicadores presentes por la forma explícita y correcta en que el Fiscal Interpretó todo lo sucedido.

¿“MOCHE” EN EL CONGRESO LOCAL?

“Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo”, reza un refrán. Tuvo que venir el Diputado federal de MORENA, Rubén Cayetano García, a decirle a los legisladores locales de su partido en especial, porque como mayoría tienen la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que cancelen la compra de un tablero electrónico; porque es un gasto innecesario.

En un comunicado que le hizo llegar a Antonio Helguera Jiménez, Presidente de la JUCOPO, Cayetano García señaló que la licitación de ese mecanismo por un monto de 7 millones de pesos, contraviene el principio de Austeridad Republicana, que promueve el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

El Tablero Electrónico se justifica plenamente en el Congreso de la Unión, porque para la aprobación o rechazo de leyes, decretos y acuerdos, tienen que votar 500 diputados. Pero en el poder legislativo de Guerrero, donde solo votan 46 legisladores, este gasto se antoja totalmente superfluo, y se sospecha que alguien se ganó jugosa comisión al aprobar su compra. Atención.

NINGUNA RED DELICTIVA EN LA UAGro.

Para dejar bien en claro que la Universidad Autónoma de Guerrero no es un nido de tratantes de blancas cómo se manejó en ciertas informaciones, el Rector Javier Saldaña Almazán salió al frente para asegurar que es totalmente falso que maestros y trabajadores se dediquen a extorsionar sexualmente, a jóvenes estudiantes de la máxima casa de estudios guerrerense.

Lo anterior surge luego de que la Fiscalía General del Estado capturó a Lorenzo N, quien trabajaba como administrativo en la Escuela Superior de Gobierno y Gestión Pública, porque tenía cautivas a cinco mujeres, tres de ellas menores de edad, a quienes explotaba sexualmente.

El Rector indicó que cualquier persona puede cometer un delito, pero siempre bajo su responsabilidad y el trabajador detenido no tuvo acceso a las listas de alumnos. De las cinco personas cautivas por ese sujeto, solo una era estudiante de la UAGro.

En este sentido, señaló que se aplicarán estudios para evitar que en la plantilla laboral estén personas relacionadas con actos delictivos. Dichos estudios consideran la aplicación de encuestas donde los estudiantes denuncien -en forma anónima- a algún docente o trabajador que esté actuando al margen de la ley.

El asunto de Lorenzo “N” es un caso único y por fortuna jamás se había presentado algo así; aunque seguramente no todo el personal de la UAGro está formado por angelitos de alas blancas. Lo cierto es que en la institución no existen redes delictivas de ningún tipo. Eso debe quedar bien claro.

ESTANCIAS INFANTILES; GRAVE ERROR.

Cada día aumentan las opiniones y quejas en el sentido de que constituye todo un error por parte de la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, que haya eliminado el presupuesto para financiar a las Estancias Infantiles, que en el caso de Guerrero, benefician a once mil niños y sus madres trabajadoras, además de que mandarán a 2 mil 500 personas al desempleo, cuando el nuevo Gobierno federal dijo que defendería el trabajo de los mexicanos.

Las trabajadoras de las estancias infantiles, donde se atiende a los menores de edad mientras sus madres trabajan, se encuentran molestas y decepcionadas, porque nadie les dijo que ya no habría subsidio para estas instituciones, y el Delegado Único, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, se niega a recibirlos en audiencias, para que les explique esta sinrazón.

En las estancias infantiles se benefician familias de escasos recursos económicos, y la gran mayoría son madres que podían dejar a sus hijos en ellas, para ir a trabajar pagando una cuota muy baja. Una tras otra.

manueltello2002@yahoo.com

