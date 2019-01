31-01-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

3 MORENA EN GUERRERO 3

Conformado por una mescolanza de perredistas, priistas, panistas, radicales del magisterio y también por gente sin partido –oportunistas sexenales-, el partido Morena vive una guerra intestina donde tres grupúsculos políticos se dan y se tiran con todo para mostrar músculo y hegemonía en búsqueda de posiciones, de cara al proceso electoral del 2021. La guerra entre líderes de Morena es realidad, no ficción.

El delegado federal único, Pablo Amílcar Sandoval, encabeza un grupo; César Núñez Ramos, es cabecilla de otra tribu, y Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario General, lidera otra agrupación. Los tres quieren ser generales, ninguno tropa.

Amílcar, tiene a su servicio al mercenario y francotirador, Sergio Montes Carrillo, y por todos los medios intenta avasallar a los dos grupos; éstos no se dejan, están a la defensiva, casi son aliados contra el súper delegado federal.

CARRERA POR GUBERNATURA.

Aunque todavía es temprano, para la carrera por la gubernatura de Guerrero, los políticos de Morena ya dieron el banderazo de arranque, como es el caso del delegado Pablo Amílcar Sandoval, quien carece de base social, arraigo, trayectoria y trabajo político, pero pretende ser candidato y cree que el “efecto AMLO” tendría vigencia hasta el 2021. Para ese año, el escenario será muy diferente al 2018.

Como patán y vil pandillero arribó a Guerrero el delegado único, Sandoval Ballesteros, tirando puertas y propinando golpes a diestra y siniestra, creyéndose cacique de rancho. Ataca a quienes cree son sus enemigos, desde el gobernador Héctor Astudillo para abajo, como vulgar camorrero; así quiere ser candidato a gobernador. AMLO, deberá reflexionar detenidamente eso.

Otro que desde un principio anda en abierta campaña por la candidatura, es Félix Salgado Macedonio (a) “El Toro sin Tuercas”, quien arrastra muy mala fama desde que fue el peor alcalde de Acapulco. La otra senadora, Nestora Salgado, sin ninguna posibilidad, por su pobre nivel educativo. Nestora es CPT: Con Primaria Terminada.

WALTON: CON POSIBILIDADES.

Un político guerrerense que ha estado por años en la lucha al lado del presidente AMLO, es el acapulqueño Luis Walton Aburto, desde que fungió como líder nacional del desaparecido partido Convergencia.

En corrillos políticos no sólo de Acapulco sino en varias regiones, incluida la capital estatal, se ha venido mencionando al exitoso empresario y político, Walton Aburto como viable para ser candidato -externo- del partido Morena a la gubernatura de Guerrero.

Para la selección del candidato a gobernador –2021- Morena tiene aspirantes de peso ligero, sin trabajo político, sin arraigo, peleoneros y con pésima fama, como son: Pablo Amílcar y Félix Salgado; de éste último, todavía circula en redes sociales video donde aparece borracho peleando con policías de la CDMX, cuando se lo llevaron a la barandilla por incidente de tránsito.

ADELA: ¿LA DECEPCIÓN?

Para entrar a la pelea por la candidatura a la gubernatura, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, necesita realizar urgente operativo de limpieza dentro de su comuna y reconstruir daños

Deberá despedir a su dipsómano y mediocre asesor, Ricardo Castillo Barrientos, quien no le ayuda en nada; por el contrario, mete cizaña, le resta y divide adhesiones a su jefa, quien todos los días recibe golpes a través de redes sociales y otros medios.

Adela, deberá sacudirse el nepotismo que ya se empoderó en la comuna que dirige. Solo así, entraría a la carrera por la gubernatura.

FISCALÍA: SECUESTRADORES, DETENIDOS.

La noche del pasado martes 29, Chilpancingo se cimbró por descargas de armas de fuego, tanto de policías ministeriales como de delincuentes, en la Colonia Suspeg, al norte de la ciudad. El resultado: un delincuente muerto, un rescatado sano y salvo, más seis detenidos en flagrancia.

La Fiscalía General del Estado, a cargo del titular Jorge Zuriel de los Santos Barrila, con base en investigaciones, a través del Grupo Antisecuestros, realizó operativo de rescate a un ciudadano X; los plagiarios, atacaron a policías y vino el enfrentamiento.

Lamentablemente, por la dinámica y la adrenalina, un agente fue captado apuntando su fusil contra un reportero; garrafal error, pues los reporteros deben respetar protocolos y no avanzar -para filmar-, más allá de lo prudente, con el riesgo de ser atacados. ¡Cuidado!…Eso no es un juego, es cosa seria.

El Fiscal De los Santos Barrila, ofreció disculpas al reportero amagado con el arma, por nervioso ministerial; el agente será castigado de acuerdo al reglamento.

MORENA: CLIENTELISMO, POR ABONO.

Tiene razón el líder estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza: Los encargados de Morena para operar la distribución del fertilizante a campesinos, lo hacen de manera corporativa, con tintes clientelares, para afiliar a hombres y mujeres del campo al partido de AMLO… ¡A la de a fuerzas! Eso, va contra la ley.

Los “Servidores de la Agresión” de Morena, realizan censos a través de la Secretaría del Bienestar (malestar), y para ello contrataron al “chaquetero” Jorge Gage François, quien era campesino “nailon” de la CNC. “Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo” -dicen.

Contrataron a François, y pusieron de patitas en la calle al comodín sexenal “de izquierda” Héctor Manuel Popoca, quien durante mucho tiempo le estuvo echando porras a AMLO. De nada le sirvió ser matraquero.

Popoca, fue víctima de la trama y mala leche de los hermanos Sandoval Ballesteros: Pablo Amílcar, su hermana Eréndira y su cuñado el gringo John Hackerman, quien la hace de Fouché en el gabinete de AMLO… -¡Qué tal!… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

