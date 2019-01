Hallan osamenta humana en una fosa en un cerro de Chilpancingo

29-01-2019

La encontraron integrantes de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos

Chilpancingo.- La tarde de este lunes en las faldas de un cerro ubicado cerca de la colonia Las Terrazas, entre la colonia PRD y el camino que conduce a la comunidad de Amojileca, al poniente de esta ciudad capital, integrantes de la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos encontraron una fosa con una osamenta humana y otros fragmentos óseos en otras tumbas clandestinas, así como también algunas prendas de vestir.

Previo al hallazgo en este primer día que los voluntarios y familiares de personas desaparecidas realizan estos trabajos en Chilpancingo, tuvieron diferencias con los integrantes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), que los acompañaban, debido a que les argumentaron que para ingresar a ese predio deberían solicitar los permisos correspondientes y continuar con los protocolos establecidos.

Sin embargo, los voluntarios y familiares que integran esa brigada nacional se metieron solos al terreno e iniciaron la búsqueda, y fue así que encontraron que en una zona de fosas que ya había sido procesada por las autoridades ministeriales, aún había fragmentos óseos y, en otro sitio del mismo cerro que no había sido inspeccionado hallaron otra fosa clandestina con una osamenta humana completa y prendas de vestir.

Este hallazgo ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este lunes y, a pesar de que notificaron a las autoridades ministeriales, hasta las 18:30 horas éstas no llegaban al lugar, pues su argumento era que no podían ingresar hasta que realizaran los trámites administrativos, y se quedaron en la parte alta del cerro.

Los integrantes de esta brigada expusieron la necesidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), contraten personal comprometido, de “gente que ame la vida”, porque “esto no es como las demás ocupaciones, esto sí requiere poner el corazón” para trabajar bien en el rescate de restos.

“Nosotros no sabemos quiénes eran, no tenemos ningún vínculo, pero eso no importa…Entonces es terrible que el Estado no tengan ese punto de humanidad, al menos en el tema de desaparición”, criticaron.

Mario Vergara, integrante de esta brigada, dijo que lo que encontraron “es un mal trabajo de nuestras autoridades, una falta de compromiso de quien debería de hacer las cosas bien y un mal rastreo, porque venimos las familias a donde las autoridades ya pasaron y descartaron una zona donde ya no había más cuerpos, nosotros venimos y encontramos y estamos evidenciando la falta de compromiso de nuestros servidores públicos”.

Dijo que en este tipo de zonas deben trabajar un grupo de peritos especializados, que con base a los protocolos deben “levantar hasta el huesito más pequeño de las personas que están enterradas.

Se quejó de que las autoridades “no consiguen los permisos” para levantar los restos, “pero la gente mala sí consigue los permisos para enterrar a nuestros familiares aquí. No entiendo la parte burocrática de nuestro país”.

Hizo un llamado a la sociedad de Chilpancingo “para encontrar a nuestros desaparecidos y también un llamado a las personas que hacen cosas malas, que nosotros no buscamos quien lo hizo, nosotros sólo buscamos a nuestros familiares que fueron enterrados en una fosa clandestina”.

Se espera que este martes se realicen los trabajos de exhumación de los restos en este lugar de la capital, donde con anterioridad ya habían encontrados osamentas de dos personas por parte de las autoridades ministeriales pero los trabajos se detuvieron, aunque existía la versión que este punto era todo un cementerio clandestino.

La Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos estará en Chilpancingo hasta el primero de febrero. (www.agenciairza.com)

Comments

comments