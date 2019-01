29-01-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

CHILAPA: CRAC-PF= 12 MUERTOS

Los focos rojos se encendieron en el tablero de los encargados de la seguridad en Guerrero, tras el choque entre comunitarios de la CRAC-PF contra miembros de un grupo del crimen, con saldo de una docena de muertos. Todo aconteció el pasado domingo en el sangriento municipio de Chilapa.

Nada fácil resulta gobernar Guerrero, donde todos añoran vivir sin violencia, sin ejecuciones, sin enfrentamientos entre grupos armados, ni “levantados”, feminicidios, nada que enlute hogares. Parece que la sociedad guerrerense ya hasta se “acostumbró” a vivir en medio de la espiral violenta.

Difícil escenario tiene enfrente el gobierno de Guerrero que encabeza el mandatario Héctor Astudillo Flores, quien tiene que hacer lo que le corresponde para hacer frente a la espiral violenta, pero también a otros grupos, iguales o peores: Los políticos de diferentes filiaciones que pretenden su silla, y que diariamente lo atacan a través de redes sociales, para desgastarlo. Están nerviosos, y hasta desesperados… ¡Tranquilos!

PABLO AMÍLCAR, TIRA LA PIEDRA…

El régimen encabezado por Astudillo Flores, lo tiene presente: Su principal adversario es el súper delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval y su camarilla de torpes y ambiciosos, que aprovechan cualquier circunstancia -por insignificante que sea-, para atacarlo a través de su principal arma: las redes sociales. Tienen consigna.

Lo peor que pudiera ocurrir, es que fanáticos y ultra radicales se vinculen a poderes fácticos para atacar a las instituciones y debilitarlas, ante la cercanía de la conformación de la Guardia Nacional. Grupos de la delincuencia no respetan códigos de honor, ni nada. Allí está el riesgo.

DIP. CAYETANO, EN LA “PEPENA”.

En días pasados trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron paros laborales, en exigencia del pago de un bono “de riesgo” e incremento salarial, más otras exigencias.

Lo criticable, es que el radical diputado federal de Morena Rubén Cayetano García -Distrito 08, Costa Chica-, se presentó al plantón de empleados de la FGE, para “pepenar” dicho conflicto, como si Guerrero no tuviese otros problemas más importantes, y en la Cámara de Diputados, el legislador no tuviera trabajo para desahogar. Ridículo se vio el diputado Cayetano… ¡Qué necesidad!

AMLO, DE GIRA: ¿MÁS ABUCHEOS?

Ya se anuncia la presencia del presidente AMLO para el próximo 8 de febrero cuando visite Iguala y Ciudad Altamirano, para anunciar reglas de operación y distribución del fertilizante en Guerrero.

Para la visita del presidente AMLO, a Iguala y Ciudad Altamirano, todavía no se confirma si será o no acompañado por el gobernador Héctor Astudillo Flores, luego que el 11 de enero en Tlapa, fue víctima de una emboscada que le preparó Pablo Amílcar Sandoval, quien habría ordenado a sus huestes de Morena abuchear al mandatario estatal cuando éste dirigía mensaje de bienvenida al gobernante nacional.

Pablo Amílcar, como todo cobarde, se deslindó de ser autor intelectual de tal agresión contra el gobernador Astudillo Flores. Éste, de manera valiente encaró al presidente AMLO, para reclamarle y señalar al “Virrey Amílcar I” como quien orquestó tal canallada.

“Su Majestad Amílcar I”, podrá decir lo que quiera, curarse en salud y desmentir, pero ya existe mucha desconfianza hacia su persona por sus actos premeditados y cobardes.

Se desconoce si el gobernador Astudillo Flores, acompañará al presidente AMLO el próximo día 8 de febrero a Iguala y Ciudad Altamirano. Seguramente HAF, evaluará si es conveniente o no visitar las dos ciudades.

A ver qué otra agresión se le ocurre ahora al chilango Pablo Amílcar, en contra del mandatario estatal Astudillo Flores.

Los abucheos en contra de gobernadores, por parte de fanáticos de Morena, dan la impresión de ser una sucia estrategia por parte de los consultores políticos more-nacos que adoctrinan a los que se hacen llamar “Siervos de la Agresión”.

En últimas horas, Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, fue abucheado por las huestes de Morena, en presencia de AMLO. Otros mandatarios del país también han sido objeto de agresiones verbales -abucheos- por parte de fanáticos de Morena, al servicio del presidente AMLO.

Pareciera que México -con la venia de AMLO- se acerca a pasos agigantados al modelo populista que utiliza el dictador bananero de Venezuela, Nicolás Maduro, en el patio trasero de los Estados Unidos. Juegan con fuego, como huachicoleros… ¡Cuidado!

ASTUDILLO: GUARDIA NACIONAL, PRIORIDAD.

Ni la espiral de la violencia, ni tampoco los delitos del fuero común y federal bajarían de golpe, pese a la creación de la Guardia Nacional, pero sí se verían reducidos en buen porcentaje y ayudarían a pacificar Guerrero y el resto del país.

La mayoría de los delitos que se suscitan se verían reducidos, y para ello contribuyen gobernadores, entre ellos el de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien hace lo que le corresponde ante el Senado de la República, para que tal proyecto sea aprobado.

Astudillo Flores, coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la creación de la Guardia Nacional, proyecto que está en manos del Senado de la República.

El mandatario estatal confía que senadores de las fracciones de Morena y PRI combinen esfuerzos para aprobar la conformación de la Guardia Nacional a la mayor brevedad…Punto.

