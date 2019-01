Aprueba Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, dictamen sobre “legítima defensa”

24-01-2019

Chilpancingo, Gro. 23 de Enero del 2019.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen de “legitima defensa” que, de ser ratificado por el pleno, en Guerrero se eximirá de culpabilidad a una persona que asesine a alguien por repeler una agresión, cuando intente entrar a su domicilio de manera dolosa y esté en peligro su vida o la de su familia.

De acuerdo con el presidente de esta Comisión y promovente de la iniciativa, Omar Jalil Flores Majul, la ley de “legitima defensa” permitirá garantizar la seguridad personal contra una agresión “inminente y dolosa” en algún domicilio, afectando el derecho y peligro que pueda correr la persona en su vivienda.

“Es decir, quien entre a tu casa y halla riesgo o un peligro inminente, tienes el derecho a defenderte porque si tú te sientes vulnerable en tus derechos, en tu inmueble, se siente vulnerada tu familia; tendrás el derecho a la defensa legítima”, puntualizó el diputado priista.

Este miércoles sesionó la Comisión de Justicia y aprobó por unanimidad el dictamen que, se espera, sea presentado ante el pleno en el periodo ordinario próximo, y se tiene previsto que sea ratificado el sentido del dictamen.

De acuerdo con el legislador, cuando alguien ingresa a una vivienda de manera dolosa, no se permite al morador defender su vida hasta el punto de asesinato contra el agresor, porque se corre el riesgo de ser demandado.

La única manera de defensa propia que pueden tener los moradores, es defenderse con el mismo artefacto que trajera el delincuente, “ya que tenía que haber una proporcionalidad en la agresión”.

“Por ejemplo, si entraban a tú casa y te agredían con un cuchillo, tu tenías que ser proporcional a la agresión que tenías, y hoy no, hoy nosotros proponemos que si tú te sientes atacado, amenazado o vulnerado en tu propia casa, ante una agresión inminente, tienes derecho a defenderte legítimamente con lo que tengas al alcance”, añadió.

Y concluyó: “podrías dañar a la persona y no habría cargos en tu contra”. (Agencia Periodística de Investigación)

