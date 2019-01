23-01-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

LA GIRA POR LA FITUR

Con el objeto de promocionar el Tianguis Turístico a nivel internacional, El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, realiza una gira de trabajo por España para asistir a la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (FITUR), la más importante a nivel mundial, que será inaugurada este miércoles 23 de enero.

En el marco de esta importante gira de trabajo, Astudillo Flores sostuvo una reunión con la Embajadora de México en España, Roberta Lajous, con quien sostuvo una serie de acuerdos para que los atractivos turísticos de Guerrero se promuevan en todo ese país; especialmente porque el Consejo de Promoción Turística desaparece del Gobierno federal.

Posteriormente, el Gobernador, acompañado por el Secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona, y los alcaldes de Taxco y Zihuatanejo, se reunió con el Director General de la Organización Mundial de Turismo, Alejandro Varela. Con este funcionario de la OMT, Astudillo hizo llegar una invitación al Presidente de dicho organismo, Zurad Pololikashvili, para que asista al Tianguis Turístico.

Pertenecer a la OMT, permitirá a Guerrero acceder a programas, acciones y estrategias de promoción que no se tienen actualmente. El Estado de Guerrero participará en la FITUR, con una excelente muestra de nuestros atractivos artesanales, folklóricos y gastronómicos que constituyen la mejor muestra en muchos años. Muy bien por el Gobernador de Guerrero. A él no se le cansa el ganso.

ATAQUES MACHISTAS CONTRA DIPUTADAS.

Dando una gran muestra de valor civil y defensa a su dignidad personal, la Diputada local de Morena, Érika Valencia Cardona, respondió a los denuestos e insultos que han proferido en su contra, el Delegado general, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y su mozo de estoques, Sergio Montes Carrillo, representante de Morena ante el Instituto Electoral.

Valencia Cardona señaló que Pablo Amílcar es un cáncer para el partido, porque no le ayuda en nada y por el contrario, afectará al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que PASB debe dejar de entrometerse en asuntos del Congreso y no reunirse con autoridades estatales a nombre de la bancada.

La legisladora fue objeto de insultos y agravios machistas por parte de Sergio Montes Carrillo, en plena sala del Congreso, cuando le reclamó que no haga mal uso de sus fotografías y el lioso funcionario le contestó: “Cállate pinche vieja ………….”. La diputada ya interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General contra este sujeto, a quien calificó como el operador y sicario cibernético de Pablo Amílcar.

Durante el Gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, Sergio Montes Carrillo trabajó como empleado de la Dirección de Comunicación Social bajo el mando de Mari Solís Martínez y se ganó el mote de “El Recortero”; porque su trabajo era recortar los periódicos para hacer la síntesis del día. Eso duró tres años, mientras estudiaba la carrera de Derecho. Desde entonces era un sujeto siniestro, a decir de sus compañeros de trabajo.

Otra legisladora de Morena que ha sido duramente atacada por el machismo de sus compañeros es Teófila Platero Avilés; por haber faltado a una sesión, se le calificó hasta de traidora.

En lugar de sancionar a la Diputada Érika Valencia, como lo propone ante la dirigencia de su partido Pablo Amílcar, se debería terminar con el machismo y los ataques contra las féminas de Morena. Esa si sería la cuarta transformación, al crear una cultura de educación y respeto hacia las mujeres al interior de ese partido.

LOS CONTRAPESOS DE MORENA.

Afortunadamente para el Congreso local, los desatinos de la fracción mayoritaria de Morena, que generan parálisis legislativa, lentitud extrema en los procesos, divisionismo y falta de resultados, esta fracción de mayoría simple tiene un auténtico contrapeso en sus colegas de la oposición, especialmente entre las fracciones del PRI y PRD.

Sin duda el mejor diputado de la actual legislatura es el coordinador priísta Héctor Apreza Patrón: ex funcionario de la ONU; ex Presidente municipal de Olinalá; ex dirigente estatal del PRI; ex Diputado federal y local, ex Presidente de la ahora Jucopo, ex Secretario de Administración y Finanzas, etc. Le sigue en prestigio y experiencia la Doctora Verónica Muñoz Parra, con amplio currículum legislativo a nivel local y federal, así como ex Alcaldesa de Chilapa y hoy Presidenta de la Mesa Directiva.

Les siguen Heriberto Huicochea Vázquez, ex Diputado local y federal, ex dirigente estatal del PRI, ex Secretario de Desarrollo Social entre otros muchos cargos. El Doctor Jorge Salgado Parra, ex diputado local en dos ocasiones, ex diputado federal, etc.; La Licenciada Alicia Zamora Villalba, ex alcaldesa de Chilapa, ex Diputada local y federal entre otros cargos. Otro elemento con capacidad es Ólaguer Hernández Flores, ex Diputado local, ex Presidente Municipal, etc..

Por el PRD se apuntan el coordinador de la fracción, Celestino Cesáreo Guzmán, ex Senador de la República, ex Diputado local, etc.; Bernardo Ortega Jiménez, ex Diputado local y federal, ex Presidente Municipal de Quechultenango entre otros cargos al interior de su partido. Otro elemento de mucha capacidad es el Diputado Alberto Catalán Bastida.

En la fracción de Morena existen diputados capaces, como Ricardo Castillo Peña, Arturo Martínez Núñez, Norma Otilia Hernández, Mariana García Guillén; pero el único que tiene experiencia parlamentaria -poca por cierto-, es Marco Antonio Cabada. Lamentablemente todos están subyugados por el prepotente Diputado local con Licencia, Pablo Amílcar Sandoval. El calificativo más cercano a la fracción de Morena es: novatez parlamentaria.

manueltello2002,@yahoo.com

