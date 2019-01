23-01-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

SECRETARÍA DEL “BIENESTAR”: CRUELDAD

Obnubilados y engolosinados como están con el poder, los nuevos funcionarios de lo que fue la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no sólo ignoran, sino se burlan y gozan con la necesidad de miles de adultos mayores (ancianos), a quienes NO les pagan sus pensiones federales. La dependencia ahora se llama “Secretaría del Bienestar” (será malestar).

La estrategia de la camarilla de operadores y funcionarios que están bajo las órdenes del delegado federal único, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros –“Su Majestad Amílcar I”-, es negarles recursos a los adultos y ancianos mayores, para que éstos se desesperen, casi los mate de hambre y entonces aprovecharán para afiliarlos -a fuerzas- al partido Morena. Sólo así les entregarán sus pensiones federales, bajo esa condición.

El periodista Jacob Morales (El Sur) acudió a la Secretaría del “Bienestar” (malestar), para entrevistar a los adultos mayores y para que hicieran denuncias sobre las irregularidades en que incurren los funcionarios de Morena en esa dependencia. El periodista fue expulsado a la calle por el policía de guardia, “por órdenes de arriba”.

El presidente AMLO, durante su pasada campaña prometió que la pensión federal para ancianos y adultos mayores sería de 2 mil 550 pesos mensuales. El dinero no se les ha entregado a los pensionados, y lo que es peor: No los han censado, los hacen dar de vueltas, les dan evasivas; los regresan a sus domicilios con la promesa de que allí serán censados, lo cual es una soberana mentira.

Marcial Rodríguez Saldaña, Secretario General del partido Morena, denunció ayer que los censos para afiliar a personas en diferentes programas sociales se realiza en un domicilio particular, lo cual es un acto de corporativismo –al estilo de la CNC, priista- lo cual están prohibido.

La casa donde se afilia a la gente a Morena, está identificada como Centro de Capacitación y Formación Política de Morena, la cual está ubicada atrás del zócalo de Acapulco, en la calle Quebrada.

“Su Majestad Amílcar I” (Pablo Amílcar Sandoval) y sus súbditos o esbirros, Sergio Montes Carrillo (representante de Morena ante el IEPC) y Luis Enrique Ríos Saucedo (diputado de Morena) son quienes contratan personal para la afiliación (corporativismo) de personas pobres y necesitadas al partido Morena, al más rancio estilo del PRI, que tanto dicen repudiar, pero hacen lo mismo y peores prácticas.

NETZA: “AHORRO” DE 15 MILLONES.

El titular de Finanzas del Congreso del Estado, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, hace poco presumió públicamente que “tuvo ahorros por 15 millones de pesos”. ¿Y dónde está ese dinero? –muchos se preguntan.

El ex aguirrista de pura cepa, Bustamante Santín, argumentó que de acuerdo a medidas de “austeridad”, fue que se “logró ahorrar” 15 millones de pesos; pero además se “redujeron sueldos” a diputados y varios empleados fueron despedidos.

Se sospecha de opacidad en el manejo de las finanzas del Congreso estatal, porque no existe claridad sobre el destino de esos 15 millones de pesos que –dicen- “ahorraron”. ¿Hicieron su cochinito, Su Majestad Amílcar I, y secuaces?

Lo cierto, es que en el estacionamiento del Congreso Local funcionarios y diputados aparcan lujosos vehículos último modelo, cotizados en más de medio millón de pesos, como un Camaro, color negro, deportivo, cuyo valor supera el millón. Existen fotografías. ¿Dónde está la austeridad, Netza?

Hay algo más: La compra de un tablero electrónico para que los 46 diputados ya no voten alzando el dedo, la mano y poniéndose de pié. Dicho tablero será adquirido por la estratosférica cantidad de… ¡Siete millones, 100 mil pesos!… ¿De cuánto será el “moche”, Netza?

La empresa Soluciones Digitales y de Procesos, S.A., de C.V., cobrará los 7 millones 100 mil pesos al Congreso de Guerrero, por instalar el “tablero electrónico para la votación.

El costoso aparato será instalado en el recinto de sesiones, y para operarlo será necesario que traigan a alguien de la CDMX, para que lo maneje, pues no sea que algún tontejo de aquí lo descomponga, y… adiós inversión… Punto.

