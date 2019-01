22-01-2019

Por Salomón García Gálvez

FITUR: GUERRERO EN ESPAÑA

Tras el éxito que ha tenido Guerrero en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, de nueva cuenta esta entidad participa ofertando lo mejor que tiene de atractivos turísticos. La delegación es encabezada por el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Desde ayer poco después de mediodía, empezaron a llegar las primeras imágenes sobre el pabellón que fue instalado en la Fitur de Madrid; un stand bastante vistoso donde aparecen pinturas de artistas guerrerenses, cajas de Olinalà y otras obras y productos de esta entidad.

Astudillo Flores, aparece en una fotografía y a su lado un hermoso baúl, perfectamente decorado por artistas de Olinalà; también una charola de madera con figuras. Guerrero presentará muestras artísticas, artesanales y gastronomía, además de promoción turística para los países de Europa.

Además del gobernador Astudillo Flores, en la comitiva asisten el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués y su homólogo de Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona más operadores turísticos guerrerenses.

La Feria de Madrid, es la más famosa del mundo y el arranque de los eventos será el próximo miércoles 23 y terminará el domingo 27 del mes en curso. Diversas personalidades del mundo turístico y financiero participan en el evento anual. Son muchos países participantes.

La delegación guerrerense que participa en la Fitur, promoverá de manera intensa el Tianguis Turístico -edición 44- que se llevará a cabo en Acapulco -su lugar de nacimiento- del 7 al 10 de abril del presente año.

En la Feria de Madrid, se invitará a todos los países para que sus paseantes visiten los principales sitios de atracción de Guerrero: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, que se han modernizado.

Guerrero tiene 500 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico, y existen potentados empresarios de los Emiratos Árabes que desean invertir en Guerrero, particularmente en las costas.

La agenda del gobernador comprende entrevistas con distintas personalidades del mundo turístico europeo, con la finalidad de atraer visitantes a los principales destinos de aquí, mediante cruceros o vuelos internacionales.

El gobernador Astudillo Flores, a lo largo de tres años de su gestión no sólo ha impulsado el turismo, sino que ha hecho importantes inversiones para que los principales destinos de atracción no se rezaguen del resto del mundo.

Las inversiones del gobierno estatal han sido en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, con la construcción de vías rápidas, puentes elevados, ciclo pistas y la tirolesa más grande del mundo en Puerto Marqués.

El gobierno, invertirá mil 500 millones de pesos para mejorar la imagen del Acapulco tradicional; el centro del puerto, donde existen construcciones verdaderamente grotescas, descuidadas, sin mantenimiento. Los viejos hoteles en la zona céntrica de Acapulco, están muy descuidados -por sus tacaños dueños-, y son un verdadero asco.

Existe buen ánimo del gobernador Astudillo Flores por relanzar más a Guerrero turísticamente, pese a la nefasta espiral de la violencia que flagela la buena convivencia, la concordia y la paz social.

MORENA: VAN CONTRA ADELA ROMÀN.

Desde su “cuarto de guerra”, una camarilla de ambiciosos y perversos dirigentes y militantes del partido Morena, arrecian ataques en contra de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, a quien pretenden verla en la lona, y lo que es peor: Derrocarla y arrebatarle la “Joya de la Corona”.

Encabezados por “Su Alteza”, el Virrey Amílcar I, los golpeadores que pretenden tirar de la silla a Román Ocampo, a través de las redes sociales publicitaron supuesta nómina donde aparecen diversas personalidades que cobran importantes cantidades de dinero; luego, dieron a conocer el pago de un cheque cercano al medio millón de pesos, a la esposa de reconocido militante del PRI, quien fue alcalde interino del puerto.

La camarilla de los “jefes” de Morena, encabezados por “Su Alteza” Amílcar I, considera a la alcaldesa Román Ocampo como potencial pre candidata a la gubernatura de Guerrero; por eso la golpean, con clara intención de desgastarla. Le estorba a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, en su enfermiza ambición por ser candidato a gobernador en el 2021.

Lo cierto, es que también la munícipe del puerto ha incurrido en errores y omisiones que le han valido críticas negativas, como el nepotismo, la prevención del delito, entre otros. Eso lo aprovechan sus adversarios.

A Román Ocampo, los “jefes” locales de Morena, por orden de “Su Alteza” el Virrey Amílcar I, la monitorean las 24 horas, mientras el “asesor” de la alcaldesa, Ricardo Castillo Barrientos (a) “El Mochín” -aguirrista de pura cepa-, en nada le ayuda para quitarle los chingadazos pues sólo le interesa cobrar los 40 mil pesos.

FISCALÌA: GOLPES DE IMPACTO.

La Fiscalía General del Estado que encabeza su titular Jorge Zuriel de los Santos Barrila, ha asestado varios golpes al hampa, mediante el desmantelamiento de bandas de secuestradores y todo tipo de maleantes.

La FGE, pese a cualquier contingencia, sigue trabajando en el combate a la delincuencia y la prevención de ésta. No hay descanso.

En Chilpancingo, la semana pasada la policía ministerial puso en libertad a cinco jovencitas las cuales estaban plagiadas y eran obligadas a prostituirse. Un proxeneta fue detenido por esos hechos y se le dictó prisión preventiva… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

