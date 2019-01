22-01-2019

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

¿La sombra de Tlalhuelilpan?

Habrá quien maldiga a los habitantes del poblado de Tlalhuelilpan, Hidalgo. Los tache de ladrones, de ociosos, de malvivientes, de tlachicoleros, quienes tuvieron la desgracia de que un gasoducto propiedad del gobierno de México, explotara y varios de ellos estuvieran ahí, “robando combustible” (sic).

Enero de 2017, hizo historia en Tlalhuelilpan, cuando por 5 días consecutivos hubo actos de rapiña, saqueos a diferentes comercios, producto del anuncio de los gasolinazos de Peña Nieto. En esos días, tomaron una gasolinera y se despacharon solos. Se robaron dos pipas y las vaciaron. El grito de no al gasolinazo de los promotores de la campaña de Morena, fue seguido al pie de la letra, hoy esos mismos que los aplaudieron, los quieren linchar, porque se quemaron por ladrones.

Atrás de los disturbios actuales derivados por la lucha que hace el actual gobierno federal contra el robo de combustibles, está la maña. Ellos abren los ductos y luego utilizan a los pobladores, para que les llenen pipas. Esa es la mecánica. Ellos no se manchan. Ni se queman.

Eso lo sabe el gobierno federal. Por eso es entendible suponer que con la desgracia ocurrida en esa población, el gobierno de AMLO, buscará evitar más escándalos y les pagará lo que pidan. No hacerlo, significará que se creará una legión de familias, que lo seguirán y le gritarán “asesino”, por todos lados que se pare.

La lección de Aguas Blancas y Huatla en Guerrero, son indicativos de lo que seguirá y hará AMLO.

Guardando las distancias y las proporciones, Ayotzinapa, luego de que el gobierno federal determine con la Comisión de la Verdad, dónde están, qué pasó con ellos y quienes los desaparecieron, podría seguir una ruta similar. Ya que sean sentenciados otros funcionarios que hayan omitido alguna acción judicial, o cometido delito, relacionado con el caso.

El proceso jurídico de Tlalhuelilpan, apenas empieza. Ya hay una recomendación al ejército de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Los peritajes sobre el comportamiento de Pémex, por el manejo de las válvulas, que fueron cerradas 4 horas después, traerá consecuencias.

Y por supuesto, el hilo se romperá por lo más delgado.

Serán trabajadores y militares de grado menor, quienes paguen las culpas de un gobierno que definió sin la información necesaria, sin establecer prioridades, sin realizar acciones para evitar la escasez, que como en el caso del poblado, tenía varios días sin combustible.

Sin una estrategia más amplia, donde hasta el mismo ciudadano común, hubiera podido participar, incluirse, ser parte dé, pero al que se le ha negado toda información de qué, cómo, cuándo y porqué se tomó la decisión y en dónde y por quién de cerrar los ductos, sin establecer actos que a la luz de los días que tiene la lucha contra el huachicol y contra funcionarios y trabajadores de Pémex, han resultado más negativa, que positivo.

Nadie podía prever la muerte de los habitantes del poblado multicitado. Algunos dirán ahora en aras de defender una estrategia mal ejecutada y pésimamente diseñada, que los más de 90 muertos son daños “colaterales”.

Eso sería una visión más que criminal.

Habría que preguntarle a los estrategas de estas acciones, qué se busca, cómo se determinará detener, avanzar o cambiar las operaciones, qué elementos indicarán que se va ganando y cuánto tiempo será necesario aplicar a todo un gobierno, que cómo ocurrió con el de Felipe Calderón, donde nunca se entendió que la estrategia fue equivocada.

El problema del huachicol, no es sólo del gobierno federal, es social. Bien, se podría incluir a una parte de la sociedad en acciones de apoyo a esa lucha.

Si el gobierno de AMLO sigue solo en una lucha contra un enemigo enorme y poderoso, la sociedad se convertirá en rehén de esa lucha. Y lo de ahora de Tlalhuelilpan, sólo será en un tiempo, parte del anecdotario.

El talón de Aquiles de toda delincuencia, son sus finanzas. No sus pipitas robadas.

