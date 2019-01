22-01-2019

En mi opinión

EL IMPUESTO PREDIAL EN TAXCO

José Avilés Cuevas

Buen día mis queridos y finos amigos, lectores y críticos, yo aquí dándole al teclado de esta máquina del demonio, tratando de comentarles e informarles algo de lo que mucha gente, especialmente los jóvenes desconocen, pero que como dice AMLO, “en las benditas Redes Sociales” la descuelgan al peso de la quijada.

Hago una aclaración; no soy dueño de la verdad absoluta, soy dueño únicamente de mi verdad y mi paso por las diferentes Administraciones Municipales, así como mi profesión, me permiten opinar, desde luego que no al gusto de todos.

He estado viendo los comentarios que se vierten sobre el incremento al pago del impuesto predial en nuestro Municipio, y sobre eso voy a opinar.

Inicialmente leí un comentario del Dr. Tito Moronatti en contra de la actual Administración Municipal, lo hace como Presidente del PRI Municipal.

Desde luego que está en su papel, actualmente es un partido de oposición y desde luego que tiene la obligación de criticar lo que a su manera de ver las cosas así lo cree.

Desde luego que como dicen en la Iglesia; “ninguna hoja se mueve, sin la voluntad de Dios” el Dr. debe haber recibido línea del Comité Directivo Estatal, o de las huestes priistas y es su obligación hacerlo, con o sin fundamentos.

Después leo otro comentario respecto al incremento del impuesto predial.

Quiero comentarles que antes de que se promulgara la Ley Orgánica del Municipio Libre, este impuesto lo cobraba el Gobierno del Estado, se lo llevaba y le asignaba a Taxco lo que quería asignarle en alguna obra pública.

El Impuesto Predial, es el único impuesto que cobra el Ayuntamiento, los otros son derechos, aprovechamientos etc. e inicialmente se hace un presupuesto de Ingresos que se envía al Congreso del Estado y este autoriza el porcentaje de aumento.

No se aumenta el Predial, se actualizan las tablas de valores catastrales de los predios y de ahí se desprende la cantidad.

Si ustedes consultan la Ley No. 676 respecto a la Ley de Catastro Municipal, se darán cuenta que en su Capitulo III de las operaciones catastrales, en su articulo 34 a la letra dice:

Los valores unitarios comprendidos en las tablas y cuadros de parámetros valuatorios y unidades tipo serán objeto de revisión cada un año para predios urbanos y de tres años para predios rústicos.

Luego entonces, el Ayuntamiento Municipal tiene la obligación de revisar cada año los valores catastrales de la cabecera municipal y enviar en su presupuesto de ingresos un incremento que el Congreso decidirá si lo aprueba o lo deshecha.

Otra cosa; ignoro si en las ultimas tres administraciones hubo algún incremento, debe de haberlo habido, es debido a que estas administraciones fueron emanadas del partido tricolor o sea del PRI y en ocasiones las promesas de campaña son de no incrementar el impuesto predial.

La gente; sobre todo los jóvenes deben de recordar que las ultimas administraciones municipales fueron las de Álvaro Burgos Barrera, Salomón Majul González y mar J. Flores Majul, que fueron diez años de Administración priista y que no tengo el dato para decirles en tal año, durante la administración de fulano se incrementó el impuesto predial.

Los habitantes del Municipio, exigen obra pública, textualmente dicen; “por eso pago mis impuestos” luego entonces, quieren obra pública, pero se molestan porque se les cobra un impuesto.

Repito; el impuesto predial, es el único impuesto que cobra el Ayuntamiento Municipal.

Vemos con sentimientos encontrados que la fila para realizar este pago, la hacen personas de la clase media, acuden a pagar en el primer mes para recibir el beneficio del descuento que por Ley otorga el Ayuntamiento.

En la siguiente entrega les comentaré algunos casos de la evasión de este impuesto por las clases privilegiadas.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA

