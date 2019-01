La Guardia Nacional no es una necesidad es una urgencia, asegura el gobernador de Guerrero

18-01-2019

La Guardia sí estará encabezada por un civil, puesto que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente a la República: HAF

El gobernador insistió en que la Guardia es un tema serio y delicado que no se debe politizar y su conformación debe empezar ya.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la aprobación ayer en el Congreso de la Unión de crear la Guardia Nacional y su discusión y probable confirmación en el Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, expresó que la conformación de la Guardia no es una necesidad es una urgencia.

Al tiempo que enfatizó: “La Guardia Nacional sí estará encabezada por un civil, puesto que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente a la República, que es un civil, tendrá un mando operativo que en los primeros tiempos de la Guardia Nacional será un militar y tendrá un cargo administrativo que será un civil”.

Durante su participación en un programa televisivo de análisis y debate de carácter nacional, el mandatario guerrerense, detalló que la seguridad pública ya no se puede ver desde el punto de vista de equipamiento policial, hay que invertir, pagarle mejor a un juez, el pagarle mejor a un Ministerio Público, el pagarle mejor a una persona que está trabajando en un juzgado, “o sea, la seguridad pública ya no se puede ver solamente de cuántas patrullas hay en la calle, cómo se está impartiendo justicia después que alguien comete un delito, debemos darle fortalecimiento absoluto a un Juzgado, a un Ministerio Público”.

Astudillo Flores, precisó que la Guardia Nacional no debe ser un órgano sin orden ni disciplina, “una policía debe tener orden, disciplina y táctica, por supuesto, no militares, de atención a la seguridad pública en las condiciones en que cada estado lo requiera”.

El Ejecutivo estatal insistió en que la creación de la Guardia Nacional es un tema serio y delicado que no se debe politizar y su conformación debe empezar ya al confirmarse y lo hará con la participación de las fuerzas armadas e indicó: “Estoy de acuerdo con su creación, como estuve de acuerdo en su momento con la Ley de Seguridad Interior; atender este tema es urgente”.

Al responder respecto a si la Guardia Nacional va a resolver los problemas de la inseguridad, el gobernador dijo que “no tan rápido como quisiéramos, pero algo debe hacerse”.

Al referirse a la inseguridad en los diferentes estados de la República, mencionó que cada entidad tiene circunstancias distintas en cuanto a los delitos que se cometen, por lo que la Guardia Nacional debe ajustarse a la problemática local.

Abundó que los gobiernos estatales y municipales no deben renunciar a otorgar seguridad a la ciudadanía, por ello, las policías estatales y municipales deben mejorarse.

El gobernador manifestó que la conformación de la Guardia Nacional no sólo era necesaria sino urgente, por ello, ante la emergencia se debía actuar con responsabilidad y espera que esta figura se pueda impulsar desde Guerrero de manera correcta y puntual.

