Sale caro a guerrerenses mantener organismos electorales

17-01-2019

Chilpancingo.- El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Nazarín Vargas Armenta, informó que en este 2019 este órgano endurecerá su política de austeridad.

Durante este año tendrá un presupuesto de 283 millones 445 mil pesos, pese a que su proyección fue de 297 millones, lo que contrasta con lo asignado al Tribunal Electoral del Estado (TEE), cuyo monto aumentó.

Destacó que cuando no hay elección, el órgano electoral se enfoca en la promoción de cultura cívica y democracia, lo cual se refleja en cada jornada electoral, siendo ese el único ejercicio democrático para los grandes cambios del país y del estado.

Este miércoles, durante la primera sesión extraordinaria, el Consejo General del IEPC aprobó su presupuesto de egresos, cuyo gasto operativo está previsto en 144 millones 830 mil 19 pesos.

Los 138 millones 614 mil 980 pesos fueron asignados al financiamiento público anual de partidos políticos. Los dos conceptos hacen una suma de 283 millones 445 mil pesos para este año.

“Estamos haciendo un ajuste, dado que lo que nos autorizaron (los diputados) fue menor a lo solicitado; sin embargo, estamos estableciendo algunas medidas de austeridad específicas para que esa diferencia no sea un problema para el desarrollo de nuestras actividades institucionales”, dijo en entrevista al concluir la sesión.

Pero anunció que el IEPC no estaría en condiciones de organizar la elección de los comités ciudadanos, lo cual ya fue comunicado a los diputados de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Participación Ciudadana del Congreso local.

De acuerdo con Vargas Armenta, buscarán también un acercamiento con los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que mediante un transitorio se les permita postergar esa actividad.

Durante el transcurso de la sesión y respecto a los señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo financiero del órgano electoral, Vargas Armenta aseguró que no les detectaron ningún problema en la última evaluación.

“Nuestra institución en transparencia ha sido evaluada por plataforma nacional de transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con un 95.70 por ciento, y estamos muy bien evaluados”, enfatizó. (www.agenciairza.com)

