16-01-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

La disculpa pública que a nivel nacional le hiciera el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, por la rechifla que le propinaron en Tlapa gente de Morena, azuzados por el Delegado General Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, habla muy bien del Presidente, quien reconoció que fueron dirigentes estatales de su partido quienes cometieron tal agresión.

Obviamente, el seudo Virrey Pablo Amílcar, niega ser el autor de la rechifla que no solo insultó al Gobernador de Guerrero, sino que echó a perder el importante acto donde López Obrador anunció importantes proyectos de su programa social, pero el mismo Presidente lo inculpa sin decir su nombre.

AMLO llamó a los dirigentes de su partido a que no orquesten ofensas ni maltratos contra gobernadores que militan en otros partidos y dijo muy claro que YA PASÓ LA CAMPAÑA. Los convocó a que actúen con responsabilidad y respeto, porque el poder es humildad y SE DEBE ACABAR CON EL SECTARISMO y los gritos y sombrerazos.

Con mucha inteligencia, el Presidente entiende que estos actos afectan las buenas relaciones que está construyendo con los gobernadores de todos los partidos y para demostrar la certeza de lo dicho, debería cambiar al Delegado General de Guerrero, Pablo Amílcar, un producto neto del nepotismo de su hermana, la Secretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, quien ya impuso a otro de sus hermanos en un importante cargo federal.

Pablo Amílcar es un sujeto que no cuenta con una carrera profesional ni puede demostrar título alguno. Su impreparación se suma a una soberbia y egocentrismo exagerados, que está provocando la división interna en el partido Morena de Guerrero. Es hora de tomar decisiones concretas contra quien le hace quedar mal, Señor Presidente López Obrador.

LOS MOZOS DE ESTOQUES.

En un afán de salvar a su amo y patrón de lo que provocó en Tlapa, los diputados locales Antonio Helguera Jiménez (Presidente de la Jucopo) y Moisés Reyes Sandoval (primo de Pablo Amílcar), convocaron a conferencia de prensa para deslindar al Delegado único, de los abucheos que empleados de este hicieron contra el Gobernador del Estado.

Helguera Jiménez todavía tuvo el cinismo de convocar al mandatario para que “eleve el nivel del debate”, cuando no hay nada de esto, más que una seria ofensa pública. Helguera y el primo de Pablo Amílcar aseguran que no fueron los morenistas, cuando el propio Presidente López Obrador aseguró que la agresión contra HAF, fue provocada por dirigentes de su partido.

Antonio Helguera es un diputado mediocre al que le falta mucho para presidir al Congreso; pero fue impuesto por Pablo Amílcar en el cargo y se le debe poner de rodillas en todo momento. Es necesario que la fracción de Morena en el legislativo local, designe a un Presidente capaz, bien preparado.

Tiene a varios elementos de este tipo, a quienes Helguera no les llega ni a la suela de sus zapatos, como Arturo Martínez Núñez, Ricardo Castillo Peña o Marco Antonio Cabada, que harían un excelente papel al frente de la Jucopo. La fracción legislativa mayoritaria en el Congreso local (Morena), tiene que recuperar su autonomía interna y operar sin obedecer al látigo de Pablo Amílcar. En ese partido el único jefe es Andrés Manuel López Obrador. Punto.

EL TRABAJO SINDICAL.

Varios cientos de trabajadores, familiares y amigos, funcionarios públicos de todos los niveles, diputados etc., acompañaron el jueves anterior al Secretario General del SUSPEG; David Martínez Mastache, a la celebración de su cumpleaños realizada en conocido centro de Chilpancingo. El dirigente del sindicato estatal más grande, fue objeto de múltiples muestras de solidaridad, por el eficiente trabajo que ha realizado a la fecha.

El dirigente ha logrado unir a todos los trabajadores afiliados al SUSPEG, en sus proyectos de trabajo y lucha por ampliar los derechos laborales de sus agremiados. Martínez Mastache visita todas las secciones como lo hizo con la número 74 del Ayuntamiento de Chilapa, que es de nueva creación, donde acompañado por el Secretario General de la Sección, José Francisco García Casar, y el Alcalde Jesús Parra García, acordaron trabajar en forma coordinada para el mejoramiento de los derechos y beneficios laborales de la base.

Por otra parte, David Martínez visitó el Ayuntamiento de Eduardo Neri para entregar el pliego petitorio 2019 a la Presidenta municipal, Natividad López González, con el propósito de brindar mejores alternativas que beneficien a la clase trabajadora de la Sección 22 de ese Ayuntamiento, que dirige la Secretaria General Socorro Soto Almazán.

SEGURIDAD A LA UAGro.

Ante las serias agresiones que han sufrido diversos universitarios, tres de ellos en lo que va del presente año, el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán ha solicitado apoyo del Ejército Mexicano para salvaguardar las instalaciones de la máxima casa de estudios guerrerense.

Asimismo, plantea instalar su propio sistema de vigilancia con características similares al que se conoce como C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo). Ante estos hechos, el Doctor Saldaña Almazán también ha solicitado a los gobiernos estatal y federal, que refuercen acciones de vigilancia en todos los planteles universitarios.

Por otra parte, el Rector de la UAGro, inauguró las instalaciones del Centro Regional de Educación Superior campus Montaña, en el municipio de Huamuxtitlán. Este nuevo campus ofrecerá las carreras de licenciado en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, así como Ingeniería en producción sustentable alimentaria.

