14-01-2019

La opinión de Hugo Figueroa

ASTUDILLO Y SU GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE

Hugo Figueroa Ocampo

A manos llenas gastó el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores en el año del 2017. De acuerdo a la información publicada en el portal de la revista Proceso, Astudillo Flores erogó 11 mil millones de pesos en gasto administrativo, medios de comunicación, ceremonias oficiales, traslados y viáticos de funcionarios, “cifra que representa 22% más del presupuesto aprobado en 2017 por el Congreso Local”. “La administración astudillista fue reprobada porque se concluyó que su presupuesto fue simulado por gastar más de lo autorizado”. Los datos anteriores fueron proporcionados a la revista Proceso por un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (MCO).

Asimismo, el medio informativo publicó el pasado 25 de diciembre, que Astudillo reconoce que viaja en aeronaves privadas, sin dar a conocer el nombre de la empresa y monto de lo erogado, aunque, de acuerdo a la publicación, las empresas que contrata el primer mandatario estatal cobran $3 mil dólares por hora, es decir, cerca de $60 mil pesos mexicanos. El virrey estatal se traslada a sus residencias de lujo y a sus giras de trabajo por Guerrero en esas aeronaves privadas con alto costo, contrastando ese gobierno rico con un pueblo sumido en la vil pobreza, gracias a los pésimos gobiernos en nuestra entidad suriana.

El orden y la paz prometida por Astudillo durante su campaña electoral jamás ha llegado a Guerrero. Todo lo contrario, la violencia se recrudece día con día en cada espacio de nuestro territorio. La demagogia es el pan de cada día del virrey suriano. El abusivo aumento a la tarifa del pasaje se dio en muchos municipios del estado, entre ellos Taxco de Alarcón en donde en algunas comunidades, dicho aumento fue hasta del 38%. El mal gobierno priista sigue trabajando para beneficio de unos cuantos, para que esos cuantos elitistas se sigan enriqueciendo gracias al sacrificio de la gente.

Y todavía se indigna Astudillo cuando en la reciente visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Tlapa, fue abucheado por el pueblo, como una muestra de su pésimo gobierno que NO trabaja al servicio de las grandes mayorías. Obrador tuvo que entrar al rescate del gobernador, quien recibía hasta mentadas de madre de la gente que se siente agraviada durante años, que ha perdido la esperanza en gobiernos estatales llenos de corrupción e insensibilidad social. Empero, no es la primera vez que el gobernador recibe el rechazo de la gente en actos públicos, no olvidemos que estudiantes de Ayotzinapa lo han abucheado en diferentes eventos de las giras que realiza por tierras surianas en aeronaves rentadas con altos costos para el erario público.

El rechazo a Héctor Astudillo Flores sigue creciendo entre el pueblo de Guerrero. Sus aduladores se rasgan las vestiduras, vociferan en contra de las redes sociales que difunden el desprecio de la gente hacia su mal gobernante. No es posible seguir teniendo en nuestro estado un gobierno rico y un pueblo sumido en la pobreza. Debemos obligarlos a entrarle a la austeridad republicana impulsada por Amlo, y esa es una tarea que le toca ejercer al Congreso Local con mayoría de Morena. Mientras tanto, ciudadano gobernador Astudillo, acostúmbrese al rechazo de la gente hacia su mandato, ha hecho mal las cosas, es más de lo mismo, es un gobierno encabezado por usted al servicio de unos cuantos, como nos sucedió en Taxco, que al aumentar la tarifa del pasaje solo beneficia a los permisionarios elitistas, NO así a los choferes, además de perjudicar severamente la economía de la gente.

