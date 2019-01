11-01-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

PRESIDENTE AMLO, VISITA TLAPA

“Primero los pobres”, dijo en repetidas ocasiones durante su exitosa campaña el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, refrenda su compromiso y visita el corazón de la montaña de Guerrero: Tlapa de Comonfort, donde será recibido por miles de guerrerenses; en ese poblado entregará apoyos a los discapacitados.



Mario Moreno Arcos, Secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, reveló que Guerrero en una de las entidades con mayor número de discapacitados: Trescientos mil es la cifra, en los 81 municipios; grave el asunto. Por eso se justifica la presencia del Presidente AMLO en Tlapa.

Moreno Arcos, es uno de los funcionarios que mejores resultados tiene como Secretario de Desarrollo Social. No se equivocó el gobernador al nombrarlo como titular de Sedesol estatal; es trabajador, sencillo y humilde.

Mario es la antítesis de aquellos servidores públicos soberbios, arrogantes y arbitrarios. De todo hay en la función pública y la política, del color y partido que sea. Los hay con enfermizas ambiciones de cacique, en pleno siglo 21, aunque ustedes no lo crean.

La visita del Presidente AMLO a Guerrero, se da dentro del contexto de la guerra contra los huachicoleros; contra aquellos funcionarios corruptos de cuello blanco que traicionan a la patria robando el combustible de Pemex que le pertenece a los mexicanos.

Millones de gente aplauden a AMLO, porque paró en seco a los ladrones de combustible; pero ahora miles están enardecidos porque sufren la escasez y desabasto de las gasolinas y el diésel. Unos ocho estados sufren desabasto de gasolina que ya afecta a sectores de la CDMX.

El gobernador Héctor Astudillo Flores, como cabeza política del estado de Guerrero, será quien personalmente reciba al Presidente de la República, López Obrador, quien arribará -por tierra- procedente del vecino estado de Puebla, según trascendió. Así lo marca el protocolo.

Astudillo Flores, seguramente se hará acompañar por una comitiva de funcionarios relacionados con el agro, como Juan José Castro Justo; el titular de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Benito; el Secretario de Obras Públicas, Rafael Navarrete; el Director de Capaceg, Arturo Palma Carro; el Secretario de Planeación, David Guzmán Maldonado y posiblemente el Fiscal General, Jorge Zuriel de los Santos, entre otros.

El evento por la visita del Presidente AMLO, será plural; no es exclusivo de la militancia del partido Morena pues la campaña política ya terminó; para que muchos radicales, sectarios y fanáticos no se confundan.

Un contingente de priistas, del PT, PRD y militantes de otros partidos estarán presentes para darle la bienvenida al Jefe de Estado Mexicano.

No se trata de que los partidarios de AMLO –Morena- y los priistas o perredistas enseñen el músculo; tampoco que el acto se convierta en una cerrada competencia de porras. Nada de eso.

VAN POR FOTO Y BESA-MANOS.

A pesar de los errores en que ha incurrido el equipo presidencial y el mismo AMLO -a lo largo de 40 días que lleva de ejercicio gubernamental- el Presidente tabasqueño sigue en la punta del Ranking. Ha bajado puntos, pero no ha caído.

Por eso, muchos políticos de Morena estarán hoy en Tlapa, para tomarse la fotografía con el Presidente AMLO; querrán estar en primera fila en el templete, empezando por el protagónico senador con mala fama, Félix Salgado (a) “El Toro sin Tuercas”; también la senadora Nestora Salgado, quien promueve la libertad de verdaderos delincuentes a quienes disfraza de “presos políticos”; el Virrey Amílcar I, querrá acaparar todos los reflectores, ni la duda cabe.

La totalidad de los diputados locales y federales de Morena estarán en Tlapa, junto con alcaldes de ese partido. Es posible que la Presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo haga el viaje a Tlapa, para tomarse la foto con el Presidente AMLO.

Es la primera gira que AMLO hace a Guerrero con investidura de Presidente de México; por eso, se cree que Morena mostrará el músculo en Tlapa, municipio gobernador por ese partido. Ojalá no haya incidentes.

Es el momento para que los militantes de Morena “apantallen” a su Gurú AMLO. Se espera que este día haya buen ambiente en Tlapa de Comonfort, con motivo de la visita del Presidente AMLO, en la región más pobre de Guerrero… Punto. salomong11@yahoo.com.mx

