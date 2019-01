09-01-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

ASTUDILLO Y LA GUARDIA NACIONAL

Atendiendo a una invitación del Congreso federal para que junto con otros gobernadores emitieran su opinión sobre la creación de una Guardia Nacional, el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, acudió ante los Diputados federales que aprobarán luego de su análisis, dicha reforma.

Preocupado por la situación de inseguridad que vivimos los guerrerenses desde hace más de doce años, y que no ha sido posible detener hasta el momento, el Gobernador de Guerrero expresó su aprobación para que se integre una Guardia Nacional que permita mejorar el combate a los grupos delincuenciales. Añadió que es urgente tener una alternativa viable ante la problemática de la inseguridad.

Existen muchas organizaciones sociales que se oponen a esta figura, por considerar que se militarizará a nuestro país. Esto no es cierto en el sentido exacto de las cosas. Porque la Guardia Nacional será un grupo mixto conformado por policías militares y civiles que se incorporarán, incluyendo desde luego a la Policía Federal.

Astudillo añadió que la Guardia Nacional debe ser mandatada por una autoridad civil para evitar la militarización, y este debe ser el Secretario de Seguridad Pública federal. La posición de Astudillo Flores recibió buenas impresiones entre los diputados, y les servirá para consensuar la aprobación de esta importante reforma.

La Guardia Nacional seguramente hará un mejor trabajo contra la delincuencia organizada que el puro Ejército Mexicano; porque contará con mayor experiencia en materia policiaca y sus facultades serán más amplias, sin cometer violaciones a los derechos humanos, desde luego.

Previamente, el mandatario guerrerense sostuvo un encuentro con Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública, y el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, quienes reconocieron el interés del Gobernador guerrerense, para combatir la inseguridad en Guerrero.

COMPROMISOS RESUELTOS.

El Gobierno del Estado terminó de cubrir el lunes anterior todos sus compromisos financieros de fin de año, con el pago de aguinaldo a Maestros y personal de apoyo a la Educación del Sistema Educativo Estatal. Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo.

El funcionario reiteró su confianza para que el pleno del Congreso local apruebe el presupuesto de egresos del presente año en su sesión de ayer martes; porque se podrá dar continuidad y certeza a las acciones diarias de prestación de servicios y obras del gobierno. Tulio consideró como positivo que se haya aprobado en tiempo y forma la nueva Ley de Ingresos.

Esta no contempla el cobro de nuevos impuestos ni aumento en las tasas de los ya existentes. Se buscará otorgar estímulos para mejorar el funcionamiento de la economía. En caso de que no se apruebe el Presupuesto de Egresos 2019, Pérez Calvo reiteró lo dicho por el Gobernador, en el sentido de que no habrá parálisis administrativa, pero si es importante su aprobación en el menor tiempo posible.

GRAN EVENTO DE REYES.

Sin duda alguna, el mejor evento para conmemorar el Día de los Reyes Magos en Guerrero, lo realizó la señora Mercedes Calvo de Astudillo (DIF Guerrero), el domingo anterior en la Plaza Cívica de Chilpancingo, donde cientos de familias, niñas y niños, asistieron a la celebración para divertirse ante la actuación de famosos payasos, que causaron gran diversión para los presentes.

Sin embargo, la parte estelar se la llevó el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, quien subió al foro para expresar sus mejores deseos a todos los niños guerrerenses. Convivió en forma muy cordial con todos los infantes presentes y sus familias, que recibieron sus regalos por el día de los Reyes Magos, y aplaudieron al Gobernador por su presencia y por la gran sencillez que lo caracteriza.

TERMINÓ LA FERIA DE CHILPANCINGO.

El Presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán clausuró en forma oficial la Feria de Navidad y Año nuevo, Chilpancingo 2018. Acompañado por la Presidenta del Patronato, Guadalupe Salas Morales, el Alcalde saludó a los comerciantes que participaron, estableciendo que en la próxima edición de la feria, se mejorará todo el sistema.

Evidentemente fue una buena celebración que arrojó saldo blanco y mucha concurrencia de la ciudadanía. El Teatro del Pueblo se atiborró de gente todos los días, para disfrutar gratuitamente el espectáculo, ofrecido por artistas locales y de nivel nacional e internacional.

Con el apoyo tradicional del Gobernador Héctor Astudillo Flores y del Alcalde Toño Gaspar, la feria fue una de las mejores en los últimos años y en esto tuvo mucho que ver el gran trabajo realizado por los miembros del Patronato y de su Presidenta. La Maestra Guadalupe sorteó todas las dificultades que se le presentaron y puede sentirse satisfecha. Fue un buen trabajo.

