09-01-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

ASTUDILLO: ANTE DIPUTADOS EN CDMX

Siempre reconociendo la importante labor en materia de seguridad que otorgan en Guerrero el Ejército, La Marina y la PGR, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, refrendó ayer su respaldo a la creación de la Guardia Nacional, cuyo proyecto es del presidente AMLO.

Con voz firme, con análisis y temple, el mandatario guerrerense se pronunció por la creación de la Guardia Nacional en México, pero también hizo buenas propuestas que servirán para la seguridad no sólo de Guerrero sino del resto del país.

El mensaje del gobernador Astudillo Flores, fue objetivo, propositivo y firme; nada de lisonjas. Lo que mostró el mandatario fue una posición institucional y su preocupación y ocupación por la seguridad no solo de Guerrero sino del resto del país.

Por el contenido de su discurso, el mandatario Astudillo destacó ante gobernadores del país y diputados federales, como un verdadero estadista.

MORENA: COMO EL VIEJO RÈGIMEN.

Una verdadera guerra intestina existe entre las camarillas del partido Morena, no sólo al seno del Congreso Local sino dentro del comité estatal de ese instituto, por el control político con miras a la candente elección del 2021, donde estarán en disputa la gubernatura de Guerrero, los 81 ayuntamientos y diputaciones locales y federales.

Quien pretende convertirse en cacique de Morena en Guerrero, es el súper delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros; a toda costa pretende controlar totalmente el Congreso Local, pero también al comité estatal del partido –Morena- con fines futuristas.

Los principales obstáculos que tiene Pablo Amílcar, son, en el Congreso, un grupo de diputados encabezados por Arturo Martínez Núñez más los legisladores Marco Antonio Cabada Arias, Ricardo Castillo Peña, Carlos Cruz López, Teófila Platero Avilés, Alfredo Sánchez Esquivel, entre otros. Los diputados de Morena están divididos, aunque digan lo contrario.

Y dentro del gobierno federal, el súper delegado –el Virrey Amílcar I-, tiene como adversario y contrapeso al delegado regional en Acapulco, César Núñez Ramos, cercano al presidente AMLO y tío del diputado Arturo Martínez Núñez.

En Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, secretario general de ese partido, es un estorbo y piedra en el zapato para el súper delegado federal Pablo Amílcar, quien hace de todo para expulsarlo de “su” instituto político. ¿Lo logrará?

Como en el viejo y rancio régimen del PRI, los políticos de Morena se encuentran enfrascados en ríspidas peleas por los espacios políticos; es el caso del súper delegado Pablo Amílcar, quien en corto tiempo ya tiene verdaderos enemigos y falsos amigos no solo dentro de su partido –Morena-, sino también externos. Hasta ahora camina con suerte; veremos cuánto le dura.

Lo último que se sabe, es que los diputados locales de Morena aspiran recibir del presupuesto global de Guerrero, alrededor de… ¡¡mil seiscientos millones de pesos!!… Muchos se preguntarán ¿para qué tanto dinero?

La respuesta es sencilla: Todos los diputados de Morena tienen proyectos y aspiraciones políticas, empezando por Pablo Amílcar Sandoval, quien pretende ser candidato a gobernador para el 2021. De esa desmedida ambición se derivan otras más. Veamos:

Sandoval Ballesteros, impulsará a su primo Moisés Reyes Sandoval, para que busque la alcaldía de Acapulco; pero no sabemos todavía la reacción de la alcaldesa del puerto Adela Román Ocampo, a quien ya mencionan como potencial aspirante a la candidatura por la gubernatura de Guerrero. El “toro sin tuercas” -Félix Salgado- estaría en tercer lugar. Está muy desprestigiado.

Y como pago por sus “servicios y lealtad”, el diputado Antonio Helguera Jiménez, sería recompensado con la candidatura por la alcaldía de Iguala de la Independencia.

Los escenarios aquí descritos, donde los protagonistas son los políticos de Morena, se parecen mucho a las rancias prácticas del viejo régimen de PRI, pero con otros nombres y apellidos… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

Comments

comments