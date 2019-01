08-01-2019

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

TODO SE LE PARECE A SU DUEÑO

Finalmente, y de acuerdo a lo que informó el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, este martes ocho de enero se votará el dictamen del presupuesto de Egresos del Estado. La fracción mayoritaria que milita en el partido Morena, debe entender que la no aprobación, no afecta al Gobernador Héctor Astudillo Flores, sino a todo el pueblo de Guerrero.

La parálisis legislativa del Congreso local, que ha sufrido serios retrasos en los tiempos legales, se debe a la inexperiencia de muchos legisladores de Morena porque con sus debidas excepciones, la mayoría llegó al cargo gracias al voto 5 de cinco, que ganó Andrés Manuel López Obrador.

Todo se le parece a su dueño. Esto es claro y aunque el propio Pablo Amílcar Sandoval asegure que no interviene ni da línea a los diputados de Morena –raro sería que dijera lo contrario- La verdad es que el ahora Delegado Federal es quien manda y ordena al interior de la fracción mayoritaria, a pesar de que es un individuo que ignora por completo lo que es el buen trabajo legislativo. Pablo Amílcar no tiene ningún título universitario aunque presuma lo contrario y a eso se debe mucho de su ignorancia política y social. Cuando el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus 50 puntos del Plan de Austeridad y Anticorrupción, en el punto número 26 se dice que “No podrá contratarse a familiares”.

El caso más grande de nepotismo en Guerrero lo representa Pablo Amílcar, quien le fuera impuesto a López Obrador por su hermana, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. En su ambición por ser el próximo Gobernador de Guerrero, este individuo ha hecho de la fracción de Morena un desastre, convirtiéndola por el momento en la peor de la historia legislativa local.

Tiene razón el principal opositor en Morena de Pablo Amílcar: el ex Rector de la UAGro, Marcial Rodríguez Saldaña al decir: “Serenos Morenos”, refiriéndose a quienes ya buscan desde ahora la gubernatura en ese partido, o más bien, a Pablo Amílcar.

Así como se afirma que la fracción de Morena en el Congreso está muy limitada por la inexperiencia y falta de capacidad de la mayoría de diputados que la integran, también se debe reconocer que existen buenos elementos como Arturo Martínez Núñez, Ricardo Castillo Peña, Mariana García Guillén, Norma Otilia Hernández Martínez y Marco Antonio Cabada Arias.

Cualquiera de estos hubiese hecho un buen papel como presidente de la JUCOPO. Pero el dueño de esta fracción Pablo Amílcar Sandoval, impuso a su mozo de estoques Antonio Helguera Jiménez, para encabezar al Congreso siendo un individuo mediocre y desconocedor de la función legislativa. Él mismo reconoció que es asesorado por su jefe Pablo Amílcar.

Es necesario que los diputados locales de Morena asuman con responsabilidad sus funciones, haciendo a un lado al virrey Pablo Amílcar; para que puedan hacer un buen papel como representantes populares. Por el momento su fracción está hundida en un mar de contradicciones generadas por las ambiciones de su patrón impuesto desde el centro. Lo dicho: todo se parece a su dueño.

UAGro; REINICIO DE CLASES.

El Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, encabezó los honores a la bandera que se realiza el primer lunes de cada mes. Acompañado por sus funcionarios, Directores, trabajadores y alumnos, el Doctor Saldaña expresó sus mejores deseos para que a toda la comunidad universitaria le vaya muy bien, en el presente año 2019.

En entrevista posterior, el Rector no dejó de expresar su preocupación por los asaltos (Chilpancingo), intentos de extorsión (Chilapa, Acapulco) y otros delitos que han aquejado a los universitarios. Dijo que ha solicitado a las autoridades que proporcionen vigilancia en el reinicio a clases, porque se han visto vehículos sospechosos afuera de las Preparatorias y Facultades, aunque por fortuna no se han registrado incidentes.

DEFENDIENDO LA AUTONOMÍA.

Por otra parte, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUAG), Ofelio Martínez Yáñez, manifestó que la comunidad universitaria se movilizará, si el Congreso local reforma la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios guerrerense.

Añadió que el poder legislativo local nunca les notificó sobre la presentación de una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica, para que los universitarios hicieran una contrapropuesta. Solo conocieron estos hechos a través de los medios de comunicación.

Dijo que históricamente ha sido la UAGro a través del Consejo Universitario, quien ha promovido reformas a su Ley Orgánica, y estas modificaciones nunca han venido de fuera como se pretende hoy. “Tenemos que ser dignos con los héroes de 1960 y no permitiremos que sea violentada la autonomía universitaria” Concluyó en forma enfática. Punto.

manueltello2002@yahoo.com

