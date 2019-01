Niega Pablo Sandoval que este interviniendo en discusión del presupuesto 2019

08-01-2019

Juan Blanco/API

Chilpancingo.- El delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros aseguró que no ha interferido en las tareas legislativas del Congreso del Estado en donde se discute el presupuesto de egresos, como lo ha señalado la oposición.

“No queremos invadir ninguna esfera, lo hemos dicho una y otra vez. No queremos que haya ninguna intervencion, sino que haya presupuesto lo más pronto posible”, reiteró el funcionario en entrevista, este lunes en Palacio de Gobierno.

No obstante, reveló que sí se reunió con diputados locales de la bancada de Morena, quienes le pidieron informacion sobre las asignaciones presupuestales que la Camara Baja aprobó para Guerrero.

“Se les informó sobre todo lo que tenía que ver con los programas sociales y sobre las modificaciones en el presupuesto que hubo de último momento en el Congreso de la Union”, dijo.

Agregó: “Tambien les dimos (a los diputados locales) nuestra opinión sobre el tema de austeridad, sobre la transparencia y el combate a la corrupción, pilares de lo que se está planteando desde el gobierno federal”.

Entre otros temas, el también ex diputado local dio detalles sobre la gira de trabajo que hará en Guerrero el presidente de la Republica Mexicana, Andrés Manuel Lopez Obrador.

Será el próximo viernes 11 de enero que el mandatario arribe a la ciudad de Tlapa, donde presidirá la entrega de apoyos de programas sociales a personas con discapacidad.

Se prevé que a mediados de febrero el jefe del Ejecutivo federal esté en la región Norte, específicamente en Iguala, y luego en Tierra Caliente. En marzo finalmente podría visitar el puerto de Acapulco. (Agencia Periodística de Investigación)

