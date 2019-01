08-01-2019

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

EL SEÑOR DEL GRAN PODER

Si miles de guerrerenses NO ven cristalizadas sus aspiraciones de obras prioritarias para elevar su calidad de vida durante el presente año y los subsecuentes, tales como: Carreteras, puentes, aulas, hospitales, drenajes, pasos peatonales, pavimentación de calles, existe un responsable, con nombre y apellidos: Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Delegado Federal en Guerrero.

Aunque Pablo Amílcar lo niegue, ha tenido injerencia en proyecto de Presupuesto de Egresos de Guerrero, con la asesoría del zeferinista, Carlos Álvarez Reyes, quienes desde lujoso hotel del sur de la capital, reasignaron partidas presupuestales, al gusto del Súper Delegado Federal, con fines futuristas, porque éste –Pablo Amílcar- pretende colarse a la terna de Morena para la gubernatura, en el año 2021.

Como toda la ciudadanía tiene conocimiento, el Presupuesto de Egresos del año 2019, no fue aprobado el 31 de diciembre del pasado año, porque el Súper Delegado Federal, además de someter a los diputados de Morena, también les impidió asistieran a la última sesión del Congreso.

Además de pisotear el Plan Estatal de Desarrollo 2015-21, Sandoval Ballesteros ha cometido varios errores, en su precipitado afán por convertirse en aspirante fast trac a la gubernatura de Guerrero, que lo han convertido ante los ojos de la opinión pública como un sujeto autoritario y arrogante. Ese tipo de personajes han caído al basurero de la historia.

Al someter a un grupo de diputados de Morena, Pablo Amílcar también pisotea aspiraciones y expectativas de miles de guerrerenses que quieren tener obras prioritarias, en las siete regiones del estado. De esa manera el Súper Delegado Federal, junto con el “líder” de Morena en el Congreso, Antonio Helguera Jiménez, ofenden a los guerrerenses.

Ante la torpeza de la mayoría de diputados de Morena que se negaron aprobar el dictamen del Presupuesto de Egresos, el último día del pasado año, el gobernador Héctor Astudillo Flores, hizo un llamado a los legisladores para que discutan y analicen los diferentes rubros y asignaciones. Astudillo, en tiempo y forma entregó el proyecto de presupuesto.

En su afán por demostrar que tiene mucho poder, el Súper Delegado Federal Sandoval Ballesteros, ninguneó y marginó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, diputado Alfredo Sánchez Esquivel.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2019, fue “manoseado” por Pablo Amílcar y Carlos Álvarez Reyes; éste último modificó y reasignó partidas presupuestales al gusto del Súper Delegado, quien ya anda caliente y con aspiración de ser candidato a gobernador para el 2021. Del plato a la boca, se cae la sopa.

En los últimos cuatro meses, los diputados de Morena -que son mayoría en el Congreso-, han dado solo notas negativas, por su novatez e ignorancia. Sin embargo, ambiciosos como son pretenden que les asignen más de 200 millones de pesos para que los utilicen en “proyectos y gestión”. ¿No que muy honestos?

Si dentro del Presupuesto de Egresos del año 2019 el Súper Delegado Federal junto con su achichincle Carlos Álvarez “tijerearon” y afectaron obras y programas que no beneficiarán a miles de guerrerenses, estarían traicionando a su máximo Gurú, el presidente AMLO.

Este día en sesión, se espera que los 46 diputados locales al Congreso, aprueben el Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero. Existe expectativa por ver cómo viene el dictamen.

FGE: COMBATE A LA DELINCUENCIA.

Hasta siete peligrosas bandas de secuestradores fueron desarticuladas en Guerrero, mismas que operaban en distintos municipios. El Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, trabaja intensamente en el combate y prevención del delito.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y su Grupo Antisecuestro lograron capturar a 50 secuestradores –hombres y mujeres-, mismos que están en prisión.

Como resultado de operativos, 46 víctimas de secuestro fueron liberadas sanas y salvas; por este trabajo Guerrero dejó de encabezar la incidencia en ese tipo de delito, a nivel nacional.

La FGE le pide a la población llamar al siguiente teléfono, cuando sufra algún secuestro: 01 800 832 76 92. El reporte es confidencial… Punto.

