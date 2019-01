Arribaron a Taxco 54 mil 815 vacacionistas y se logró una derrama económica de 126 millones de pesos

07-01-2018

“Vivimos una temporada turística muy buena, no lo digo yo, lo dicen los círculos de opinión”, aseguró el gobernador Héctor Astudillo Flores tras darse a conocer que Guerrero recibió en estas vacaciones de invierno un millón 400 mil visitantes, con una derrama económica de 4 mil 489 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de más del 80 por ciento, en estos 18 días del periodo.

En un acto en el que se dieron a conocer cifras de la “Temporada de Invierno 2018, Eventos y Resultados Finales”, el mandatario guerrerense enfatizó que “primero nos preparamos para vivir una temporada en grande como la vivimos, no lo digo yo, lo dicen en los círculos de opinión de quienes vinieron, de quienes estuvieron, de quienes tienen negocios y yo les pido a ustedes que también lo pregunten, que lo comenten, que lo investiguen, yo creo que fue una muy buena temporada”.

Al sostener un encuentro con medios de comunicación para dar los resultados de la temporada vacacional de invierno, el Ejecutivo estatal manifestó que fue todo un éxito, por lo que reiteró su agradecimiento no sólo a los prestadores de servicios turísticos, principalmente a todos los turistas que estuvieron de visita en los destinos de playa principalmente, así como en la ciudad colonia Taxco.

En su intervención, el secretario de Turismo en el estado, Ernesto Rodríguez Escalona, expresó que en esta temporada decembrina se dió una situación histórico, ya que los paseantes comenzaron a llegar para pasar la Navidad en los destinos de Guerrero, “cosa que no se ha había visto antes”.

Al mismo tiempo, el titular de Sectur estatal, detalló que Acapulco recibió 590 mil 503 visitantes, con una derrama económica de 2 mil 603 millones de pesos y una ocupación promedio del 80 por ciento, mientras que a Ixtapa-Zihuatanejo llegaron más de 442 mil 279 mil turistas que dejaron una derrama de mil 526 millones de pesos y a Taxco de Alarcón arribaron 54 mil 815 vacacionistas y una derrama económica de 126 millones de pesos.

Al referirse a los flujos de visitantes en otros municipios con vacación turística como Costa Chica, Costa Grande, zona Norte y zona Centro, los índices en esta temporada de invierno se ubicaron en 184 mil 519 turistas y una derrama económica de 82.8 millones de pesos, mientras que en Acapulco, el segmento de condominios y tiempos compartidos obtuvo una afluencia de 124 mil 204 turistas con una derrama económica de 151.8 millones de pesos, indicó Rodríguez Escalona.

En este mismo evento se anunciaron las próximas actividades del presente año en materia de turismo para Guerrero, ahí Astudillo Flores, aseguró que el gobierno del estado está comprometido en impulsar el turismo deportivo, al tiempo de anunciar el Tour de France, el Triatlón de Cabo Marqués, el Down Hill en Taxco y posiblemente el Down Hill en los barrios históricos en Acapulco, entre otros eventos, además se continuará con las obras anunciadas como el paso Mundo Imperial, la ampliación de Pie de la Cuesta y su ciclopista, el Paseo del Pescador y Playa Manzanillo, entre otras acciones.

Acompañaron al gobernador, el secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, el presidente de AHETA, José Luis Smithers Jiménez, entre otros.

