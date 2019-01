03-01-2019

EN MI OPINIÓN

LAS TRADICIONES EN TEHUI QUE HAN CAMBIADO O SE TERMINARON.

José Avilés Cuevas.

Buen día queridos y apreciados amigos, lectores y críticos, estamos en la mañana del 1 de enero del 2019, espero y deseo hayan pasado una feliz velada esperando la llegada de este nuevo año y; que este año cumplan ustedes sus metas, que sea mejor en medida de lo que se propongan, estaremos al pendiente en lo político y lo comentaremos.

Hoy es el ultimo día de fiesta en mi pueblo, la tradicional Mojiganga, una fiesta que nació allá por el año de 1965.

Les comento:

Un 31 de Diciembre del año 1964, estábamos en la casa de mi gran amigo Manuel Castrejón Ocampo, (El Chivo) acostumbraba su esposa Lilia Bustos hacer pozole ese día para dos cosas, festejar el ultimo día del año e iniciar el festejo del cumpleaños de Manuel que era el día 1 de Enero, estábamos varios amigos de Manuel, Genaro Juárez, Carlos y Pepe Montenegro, su servidor José Avilés y su hermano Julio Castrejón, después de unos Mezcales, un buen plato de Pozole, Manuel saco su Guitarra y comenzamos a cantar.

Manuel cantó las que le gustaba cantar, Jazmín Deshojado, Señor eterno Dios, El Canto del Bracero, Carlos Pepe y yo La Negra Chavelona, Deuda, Perdón, más las que pedían Julio y Genaro, seguíamos ingiriendo Mezcal.

Casi al final Genaro le dijo a Julio; ya se acabó la fiesta, ¿Qué hacemos mañana?

Julio le contestó; una becerreada como las del Toro de 11 con Mojiganga, y ¿cómo? Le preguntó Genaro, Julio le dijo:

Mañana toma posesión el nuevo Presidente Municipal de Taxco, Manuel y yo vamos a ver a las Chimeneas, (Banda de Música de Acuitlapan) que van a amenizar la toma de posesión y tu junta a la mocosada, váyanse al cerro a agarrar unos becerros pide cooperación para pagar la música y hay vemos como sale.

El día primero, Julio y Manuel se fueron a Taxco a contratar a Las Chimeneas, Genaro busco a Jesús Ocampo (Chuchi) y a Las Jaranas, ellos se fueron a buscar los becerros y yo con Genaro salimos a pedir cooperación para la Becerreada con Mojiganga.

Total, Genaro saco ropa de su hermana Luisa y de sus primas las hijas de Imelda y se vistieron de mujer, algo que tengo que comentarles es que cuando llegamos a la casa de Miguel Reyes a pedirle su cooperación, Genaro le explico de que se trataba, y Tío Sordo le dijo:

Si cabron; te doy una cooperación, pero te la doy allá abajo en el corral cuando te vea vestido de vieja.

Esto que les platico fue el 1 de enero de 1965, ese día tomó posesión como Presidente Municipal de Taxco el Lic. Téllez Bustamante.

Al paso de los años se siguió haciendo la Mojiganga, ha habido cambios, yo ya no bajo, pero me comentan que ahora mas que Mojiganga parece un desfile Gay, no estoy en contra de esto, no soy Misógino ni homofóbico, pero las costumbres y/o tradiciones deben practicarse tal cual.

Bueno esa es tan solo Mi Opinión.

Por cierto; dicen los enterados o los que saben que; Mojiganga es un derivado de una costumbre practicada en España que se llamaba Bushiganga, que era una forma de satirizar a las personas ocultando la identidad con una máscara, que también se le llamó Mascarada.

Hoy es la Mojiganga en Tehui, hoy se acaba la fiesta tradicional de mi Pueblo, posiblemente vaya yo a ver como se hace actualmente.

Otra tradición que se perdió y que era ATM fue la de Las Mañanitas de Octubre, bonita para los y las jóvenes que salían a caminar por la carretera, rumbo a La Quebradora a las 5:30 o 6:00 de la mañana, con Guitarras, cortaban flores de la época, cantaban, se robaban los elotes, y los más jóvenes se iban a Las Tres Cruces, con su carrito de valeros, para descolgarse desde las Tres Cruces hasta Casallas.

En otra ocasión hablaremos de esto.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PRÓXIMA.

