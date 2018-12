Tras enfrentamiento con civiles armados el ejército mexicano y la policía estatal decomisan armar y vehiculos en Petatlán

28-12-2018

Chilpancingo.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informa que elementos de la Policía Estatal adscritos a la región de Costa Grande, al Grupo de Operaciones Especiales “Jaguar” y a la Unidad de Fuerzas Especiales, así como personal del Ejército Mexicano, tras repeler agresión de civiles fuertemente armados, en la que perdiera la vida uno de los agresores, aseguraron en el municipio de Petatlán, armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos útiles de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, equipo táctico, 11 vehículos y probable marihuana.

El día de ayer el personal policial y militar que realizaba recorridos en prevención del delito en una brecha de terracería a inmediaciones de las comunidades de Potrerillos y Chaveta, municipio de Petatlán, visualizaron aproximadamente a 45 metros de distancia sobre la misma brecha, 10 camionetas en las cuales viajaban alrededor de 40 masculinos armados, quienes al notar la presencia de los uniformados los agredieron con disparos de arma de fuego; inmediatamente los uniformados repelieron la agresión, en donde uno de los agresores perdió la vida, junto al cuerpo sin vida fue localizada un arma larga de fuego calibre .223-5.56mm, marca Bushmmaster, modelo M15-E2S, con la leyenda B.F.I WINDHAND ME. USA; asimismo, en el lugar fueron asegurados dos vehículos y dos armas largas de fuego.

Posteriormente, alrededor de las 18:45 horas, al continuar con la búsqueda de los agresores, en una brecha de terracería en las inmediaciones de la población Ocote de Peregrino, fueron localizados nueve vehículos ocultos entre la maleza y una cuatrimoto, los cuales participaron en la agresión hacia el personal policial y militar. Luego de una revisión, en el interior de las unidades motrices fueron localizadas armas largas de fuego, equipo táctico y hierba verde con características propias de la marihuana como a continuación se describe:

Vehículo 1: camioneta marca Nissan, tipo X-trail, SUV, modelo 2017, color azul, placas de circulación GVV-7794 del estado de Guanajuato, número de serie JN8BT27T2HW038399, con reporte de robo de fecha 16 de agosto de 2017; la unidad presenta impactos de arma de fuego y en ella se localizó uno de los agresores sin vida. Vehículo 2: camioneta Kia, tipo Sorento, SUV, modelo 2017, color gris, placas HAF-323-C del estado de Guerrero., número de serie 5XYPG4A31HG320542; sin reporte de robo; en el asiento del copiloto fue localizada una arma larga de fuego. Vehículo 3: camioneta Nissan, tipo X-trail, color blanco, placas JNU-91-89 del estado de Jalisco, modelo 2017, serie JN8BT27T6HW038521, sin reporte de robo.

Vehículo 4: camioneta Jeep, tipo Cherokee limited, color negro, placas GYN-3016-A del estado de Guanajuato, modelo 2017, serie 1C4RJEBG1HC621351, sin reporte de robo. Vehículo 5: camioneta Toyota, tipo HIGHLANDER LIMITED, color gris, placas GR-506-A del estado de Guanajuato, modelo 2016, serie 5TDKKRFH1GS126007, sin reporte de robo. Vehículo 6: camioneta Dodge, tipo RAM 2500, color verde, placas CE-81-523 del estado de Baja California Sur, modelo 2003, con número de serie 1D7HA16N33J641737, sin reporte de robo.

Vehículo 7: Jeep Wrangler, color negro, modelo 2008, placas MJT8961 del Estado de México, serie 1J4GA64128L579854, sin reporte de robo. Vehículo 8: camioneta Mazda CX-5, color gris, placas PYV-82-20 del estado de Morelos, modelo 2016, serie JM3KE2B70G0709397, con reporte de robo del 18 octubre de 2016. Vehículo 9: camioneta Nissan, tipo Frontier, color dorado, modelo NP300, placas MZG-68-27 del Estado de México, sin serie visible, ni registro. Vehículo 10: camioneta Nissan, tipo Frontier LE NP300, color blanco, placas HE5-054B, del estado de Guerrero, modelo 2018, serie 3N6CD33BXJK899344, con reporte de robo del 17 de septiembre de 2018. Vehículo 11: camioneta marca Audi Q2, placas GZP-610-C, de Guerrero, color blanco, sin registro. Cuatrimoto marca Honda, color verde con negro, sin placas, serie 478TE24422A211581, sin reporte de robo.

Asimismo, fue asegurado el siguiente armamento: una ametralladora con la leyenda N0. U.S INSP. JLL BROWNING MACHINE GUN, calibre 7.62mm M1919 A4 WC, MAN’FD BY SAGINAW STEERING GEAR DIV. GENERAL MOTORS CORPORATION. Un arma larga de fuego calibre .223-5.56mm, marca Busmmaster, modelo M15-E2S, con la leyenda B.F.I WINDHAND ME. USA. Esta arma fue localizada a un costado del agresor que perdió la vida por arma de fuego y asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado.

Un arma larga de fuego calibre .223mm, marca RUGER, con la leyenda MAYODAN, NC USA. Fue localizada en la segunda camioneta, en el lugar del enfrentamiento y asegurada por personal de la Fiscalía General del Estado. Un fusil sin marca ni matricula, calibre .308mm. Un fusil calibre 7.62x39mm, con la leyenda BWA 1017, B-TUCSON-AZ, AK47S. Un rifle marca REMINGTON, ARMAS CO. INC. ILION, con la leyenda N.Y. IN USA PATENT. Un fusil semi automático, calibre .223mm, sin marca, ni matricula. Una escopeta marca MOSSBERG, calibre 12mm. Un arma corta tipo escuadra, calibre 45mm, marca COLTS MK IV, con la leyenda SERIE 70 GOLD CUP NATIONAL MATCH 45 AUTOMATIC. Un arma corta tipo escuadra, marca ASTRA, se desconoce el calibre.

10 cargadores calibre 308mm con capacidad para 25 cartuchos. 5 cargadores calibre .223mm con capacidad para 30 cartuchos y uno con capacidad para 40. Dos cargadores para fusil 7.62X39mm, uno con capacidad para 40 y otro para cinco cartuchos. Un cargador para 9mm con capacidad para siete cartuchos.

636 cartuchos útiles calibre 223mm; 401 cartuchos útiles calibre 308mm; 90 cartuchos útiles calibre 7.62x39mm; 12 cartuchos calibre LC12 (cal.50mm); cinco cartuchos útiles calibre 12mm, y 815 cartuchos útiles calibre 7.62x51mm.

Los Policías Estatales y Militares aseguraron también: dos chalecos balísticos; 15 placas balísticas; cuatro paneles balísticos; un chaleco porta placas; una camisola y un pantalón con la leyenda “POLICÍA FEDERAL” y dos fornituras con nueve portacargadores; así como aproximadamente 200 gramos de hierba verde, con características propias de la marihuana.

Cabe destacar que el personal policial y militar resultó ileso, en tanto, la Fiscalía General del Estado ya abrió una Carpeta de Investigación sobre el caso para deslindar responsabilidades.

Los vehículos, armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles y esquipo táctico fueron asegurados y puestos a disposición ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Federal en la ciudad de Zihuatanejo de Azueta.

Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera compromiso de continuar trabajando en coordinación con las instituciones federales para garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir la comisión de delitos, con respeto pleno a los derechos humanos.

