21-12-2018

El voyerista

Por Alfredo Guzmán

• ¿Morena al infinito y más allá?

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el estado de Guerrero, ha iniciado un proceso de reacomodo interno, luego de que con la salida de su ex coordinador, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, quien ya es aunque aún no tiene silla para ejercer su función como Coordinador de Delegados Federales, y con el acuerdo de nombrar a su sucesor en la LXII Legislatura, Antonio Helguera Jiménez, se espera que la fracción mayoritaria se unifique, se organice mejor y genere leyes, que inicien la transformación social del estado de Guerrero, como fue su promesa de campaña.

No es una tarea fácil, definir las prioridades legislativas de una fracción que juntos los 24 diputados que conforman la fracción, no completan una legislatura completa de 3 años, en donde la experiencia, es vital y sobretodo que aún no definen sus prioridades en leyes locales, y sólo se dependa de la agenda nacional, ligada a la lucha contra la corrupción, mayor transparencia financiera y fortalecimiento legislativo contra la violencia de género y social.

Pero sin duda, la curva de aprendizaje les ha dado oportunidad a los diputados de Morena para establecer prioridades. Y a un mes y medio de actividad legislativa, se habrán dado cuenta de que los proceso legislativos, son complejos y que las leyes, por sí mismas, no son mágicas, ni habrán de cambiar ni resolver muchas conflictivas sociales, de inmediato.

En su caso, la intención si basta, porque son mayoría, han mostrado que tienen capacidad de coordinarse con otras organizaciones políticas y han logrado consensar asuntos complicados, aunque deberán tener asesores más avezados y capacitaciones intensivas, que les permitan estar acordes a las circunstancias locales, para fortalecer la imagen de poder, que aún es incipiente.

Lo cierto, es que el discurso de Pablo Amilcar Sandoval, ha cambiado y de un planteamiento radical, de inicio, hoy y gracias a algunas correcciones que ha instruido el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la figura de Coordinador de Delegados Federales en Guerrero, las relaciones entre éste y el gobernador constitucional de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, han encontrado ambos, que es mejor trabajar con criterios unitarios, que cada quien por su lado.

Lo anterior sin duda, ha generado acciones donde la coordinación se distingue. Y se observa que dos políticos, de signo distinto, en el ámbito de sus propias competencias, han iniciado un proceso que se antojaba lejano y que hoy, nos muestra la política, que todo es posible en la paz y en el respeto mutuo.

Y mientras que el gobierno federal y la Cámara de Diputados discuten el presupuesto que habrán de asignar a cada una de las Secretarías de Estado, también se avanza en la propuesta financiera a los estados del país, con sus respectivas obras federales, que habrán de impactar en el desarrollo local.

Por lo pronto y por gestiones del gobierno de Héctor Astudillo Flores y en coordinación con el Delegado Federal Pablo Amilcar Sandoval, la nómina educativa y posiblemente la de salud, serán manejadas como apoyo al estado de Guerrero, por el gobierno federal. Lo anterior, sin duda y de mantenerse el presupuesto al estado, la coordinación de criterios habrá de permitir, que haya más obras de impacto social y políticas públicas, que generen más empleos, fortalezcan la infraestructura social y con las universidades que se anuncian, se pueda dar un fuerte impulso a la educación, capacitación y formación de cuadros profesionales de alta calidad y competencia laboral.

Luego entonces y recapitulando, cuando Morena, termine su recién periodo de reacomodo interno, los efectos que genere social y políticamente deberán impactar positivamente en todos los aspectos del abanico legislativo. Perfeccionaran su coordinación con las otras organizaciones políticas y sin duda derivarán y surgirán tareas más complejas que encontrarán en el trabajo conjunto, el crisol para su consecución, que beneficien a todos los guerrerenses en el estado y los otros que viven en los Estados Unidos de América, que también son guerrerenses, pues sus familias viven y dependen de los dólares que envían.

Tareas complejas, pero que con unidad de criterios, habrán de generar mejores efectos a la sociedad de Guerrero.

Enhorabuena y felicidades mil a todos en esta Navidad y en 2019.

De no surgir conflictos mayores, como ya empiezan a salir, como despidos masivos en dependencias federales, conflictos de interés y movilización social, en reclamo a promesas incumplidas, como reducción de presupuestos a universidades, ataque a la ecología con el Tren Maya, rechazar bajar las gasolinas, crisis de bonos internacionales del aeropuerto internacional y la construcción de la Guardia Nacional, en detrimento de las policías municipales; negocios inmobiliarios militares sin proyectos en Santa Fe, el 2021, será una luna de miel, para Morena.

