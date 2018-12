18-12-2018

En mi opinión

LAS CONTROVERSIAS EN EL GOBIERNO FEDERAL

José Avilés Cuevas

Heloooooo mis queridos y siempre bien ponderados amigos, lectores y críticos, estamos a 13 de Diciembre del 2018, faltan 18 días para llegar al final de este año, y diez para Navidad, en tres días mas la primera posada, la fiesta tradicional de mi Pueblo, los ponches, las piñatas, los aguinaldos, el Mezcal, el Tequila, el saludo a los paisanos que vienen a su tierra de otras latitudes, sus hijos nacidos en otro país, en otros Estados y vienen a conocer la familia, las tradiciones.

Nuevamente bien venidos a su patria chiquita; TEHUILOTEPEC.

He estado leyendo algunos diarios de circulación nacional, me encontré una columna escrita por Marcela Gómez Salce que dice:

AMLO tiene muy clara la meta, pero equivoca la ruta.

Se refiere a la promesa de campaña para reformar la Ley de Remuneraciones a los Servidores Públicos, que este hecho ha alborotado las aguas mas profundas y corruptas de las instituciones.

En esta misma columneja he manejado el hecho de que a AMLO, no le importó la calidad de sus candidatos al Senado y al Congreso, quería mayoría, la cual logro, quería cantidad no calidad.

Marcela dice: Los ilustres diputados de MORENA, con esa irresponsabilidad prisa y supina (que procede de negligencia) ignorancia que como peste contagia todos los niveles de gobierno entrantes, no repararon que al existir en la minuta contradicciones relacionadas con derechos laborales cabía la posibilidad de un sugestivo revés.

Por eso La Suprema Corte aprobó la acción de inconstitucionalidad.

El discurso de AMLO envalentonó a los Diputados que lanzaron amenazas vulnerando la cacareada división de poderes.

A todo esto:

Corrí a consultar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y busqué los cacaraqueados artículos 127 y 94.

No soy abogado, ni siquiera litigante pero la constitución es muy clara, y hay unos párrafos en letra muy pequeña que creo nadie lee; se los comparto:

El Articulo 127 en su fracción II dice:

Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la Republica en el presupuesto correspondiente.

Y abajo con letra pequeña dice; Fracción Reformada DOF 20-01-2016 y:

Articulo Reformado DOF 28-12-1982, 10-08-1987, 24-08-2009.

La controversia aparece en el Articulo 94 de la Constitución que en una parte dice:

La remuneración que por sus servicios perciban los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida bajo su encargo.

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 y 22-08-1996.

Y continua el Articulo diciendo:

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, durarán en su encargo quince años, solo podrán ser removidos del ismo en los Términos del Titulo Cuarto de esta Constitución y; al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber por retiro.

Párrafo Reformado DOF 31-12-1994 06-06-2011

Luego entonces; estoy entendido que las Leyes no son retroactivas, y las Reformas a que han sido sometidos ambos Artículos Constitucionales afecta más al del Salario del Presidente, creo que de ahí viene la inconstitucionalidad.

Esperemos a que los Diputados, consulten a quienes saben, y no sigan exhibiendo sus miserias Legislativas, lástima que ya no vive Burgoa Orihuela, ni Carpizo.

Bueno esta es tan solo Mi Opinión.

Por hoy es todo.

NOS LEEMOS LA PROXIMA.

