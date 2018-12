18-12-2018

La opinión de Hugo Figueroa

LA CUARTA TRANSFORMACION VA QUE VA

Hugo Figueroa Ocampo

Se acaba el año, se acabaron, al menos por seis años, los gobiernos del PRIAN a nivel federal. En Guerrero y en el país la violencia continua, aunque ya se estén implementando ciertos programas del gobierno federal para comenzar a recomponer el tan mencionado tejido social, cosa que no será fácil pero tampoco imposible.

Es una actitud diferente al orden y paz demagógico prometido por Astudillo durante su campaña electorera y que desde que ejerce su gobierno, para nada ha implementado acciones serias para acabar con la violencia en nuestra entidad suriana.

En verdad que los cambios que viene realizando el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el Congreso federal, con mayoría de MORENA, ya están impactando: austeridad, disminución de los sueldos de los altos funcionarios; aunque los del poder (per) Judicial se opongan. En verdad que la cuarta transformación comienza a sentirse en nuestro país y la investigación sobre el caso Ayotzinapa y la desaparición de los 43 estudiantes va en serio, y el autobús que se fue hacia Huitzuco con algunos estudiantes, será investigado, al igual que los militares y policías federales que participaron en el hecho, tal y como lo menciona con pruebas fehacientes el libro “La verdadera noche de Iguala” de la periodista Anabel Hernández.

Los cambios verdaderos tendrán que llegar a los gobiernos estatales y a los municipios, de eso no queda duda. La corrupción, el nepotismo, el diezmo por otorgar obra pública a determinada constructora, los gastos excesivos en publicidad personalizada de gobernadores y Alcaldes, los gastos excesivos en viáticos y guaruras, en automóviles de lujo, en viajes al extranjero argumentando hermanamientos con ciudades, que para nada han contribuido al desarrollo de los municipios, se deben ir erradicando, porque precisamente los dineros públicos comenzarán a cuidarse desde la federación.

Y desde luego que el dinero público ya no debe utilizarse para pre y campañas electorales, para eso, se modificarán leyes penales que garanticen tipificarse como delito grave a aquellos que lo hagan, sin derecho a fianza, y por lo tanto, con prisión preventiva desde la detención. El tren Maya iniciará ya su construcción, las refinerías son un hecho, la reforma educativa va al Congreso Federal para su derogación, se federaliza la atención de la salud para los mexicanos, y al menos los guerrerenses ya estamos dentro de ese esquema, en fin, la cuarta transformación ha comenzado.

En términos generales quiero tratar esos temas, porque de verdad que da alegría ver cambios reales en nuestro país, cosas que jamás hicieron los gobiernos del PRIAN. Ya habrá espacio para tratar esos asuntos con mayor amplitud. Debo decirles que sobre el caso Ayotzinapa estoy seguro que conoceremos la verdad, y que esa verdad no será agradable para muchos que ocuparon el poder en el gobierno de Peña Nieto, pero esa verdad acabará con la impunidad prevaleciente durante el sexenio que ha terminado.

Quiero desearles una feliz navidad y próspero año nuevo, quiero felicitarlos como mexicanos que hemos contribuido a vivir nuevos y buenos tiempos para nuestra patria, quiero decirles que estamos haciendo historia, y que juntos seguiremos transformando de verdad a México, que las resistencias y piedras que nos ponen los oligarcas lograremos brincarlas y destruirlas, porque a cada día les diremos que no van a impedir que comience a renacer una sociedad con un gobierno para todos, con acciones que nos beneficien a las grandes mayorías. Feliz Navidad, feliz año nuevo 2019, juntos haremos historia, la cuarta transformación va que va.

