18-12-2018

Opinión

Por Manuel Tello Zapata

PRESUPUESTO 2019; NOTICIAS NADA BUENAS

En las dos últimas semanas de diciembre, los miembros del Gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrán suficiente tiempo para construir un presupuesto 2019 que permita mejorar las condiciones generales de nuestro país, especialmente de los Estados más pobres, a los que nunca les alcanza el presupuesto y entre ellos desde luego, se encuentra Guerrero.

Hasta finales de noviembre se tenían buenas esperanzas para que nos fuera mejor con el nuevo gobierno, como el pago del fertilizante gratuito por el gobierno federal y millonarios recursos para las colonias pobres de Acapulco. Sin embargo, ahora las noticias sobre el presupuesto federal para Guerrero no son nada agradables.

Porque se reduce el dinero para la construcción de caminos, el apoyo al campo y lo peor: a la Universidad Autónoma de Guerrero. En el asunto del fertilizante gratuito, el Secretario de Agricultura, Juan José Castro Justo, observa incertidumbre sobre los recursos para este programa, porque no hay una definición concreta sobre su forma de operación.

La Universidad Autónoma de Guerrero no se ha pronunciado con respecto a una inminente reducción de su presupuesto como si lo hizo la UNAM, pero seguramente no se recibió la noticia con mucho gusto que digamos; porque el presupuesto, en más del 90%, se ocupa en el pago de salarios a Maestros y trabajadores.

El Rector Javier Saldaña Almazán, se incorporó a la austeridad republicana anunciando un programa de restricciones y ahorro. Sin embargo, no encuentra apoyo ni respuesta positiva en el Gobierno federal. Las escuelas universitarias tendrán que seguir cobrando cuotas de inscripción, porque el presupuesto será recortado.

Las noticias en el aspecto presupuestal no son buenas para Guerrero; pero todavía se cuenta con el trabajo y el apoyo de nuestros diputados federales y locales, los que sin importar a qué partido pertenezcan, deben conocer sobre el asunto y apoyar a Guerrero, no al Gobernador, para que el presupuesto del 2019 se mantenga por lo menos, en la misma cantidad que la del presente año.

EXITOSO PASEO DEL PENDÓN.

Con más de 250 mil personas presenciando el principal evento festivo de Chilpancingo, se realizó la edición 193 del Paseo del Pendón 2018, de la Feria de Navidad y Año nuevo de Chilpancingo. Las familias locales construyeron con sillas y techumbres un gigantesco estadio para ver pasar por las principales avenidas, el desfile de más de 150 danzas de todas nuestras regiones y diversos grupos sociales.

El Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores; su esposa la señora Mercedes Calvo y el Alcalde de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán junto con la Maestra Guadalupe Salas Moreno, Presidenta del Patronato; todos ellos nacidos en nuestra capital del Estado, encabezaron la marcha del Pendón en medio de grandes muestras de afecto y cordialidad, por parte de la ciudadanía.

Siendo un hombre sencillo por naturaleza, Héctor Astudillo vistió ropa de campo, con sombrero y un morral típico. Acompañado por su equipo de colaboradores, entre quienes destacaron por su sencillez y amistad Mario Moreno Arcos, el Diputado Héctor Apreza Patrón y Tulio Samuel Pérez Calvo, el Gobernador saludó personalmente y con mucho afecto, a cientos de paisanos y familias enteras.

El Paseo del Pendón 2018, que presenta el inicio de la Feria de Navidad y Año nuevo, fue quizá el más grande que se ha organizado, pero también fue de los más normales y de saldo blanco. Evidentemente el exceso en el consumo de alcohol fue imposible de evitar; pero no fueron tantos los espectáculos de jóvenes y señoritas borrachos, como en otros tiempos. Con el Paseo del Pendón inicia nuestra gran feria de San Mateo. Que todo salga bien.

COMBATE A LA DELINCUENCIA.

La Fiscalía General del Estado que dirige el Maestro en Derecho Jorge Zuriel de los Santos Barrila, cerrará el año con buenos resultados y con un gran mejoramiento de su imagen pública, que dejó muy lastimada el corrupto ex Fiscal Xavier Olea Peláez. En el presente mes se logró la captura del peligroso Benjamín “N” alias “El 20”, jefe del principal cártel de Acapulco, y a cuatro de sus cómplices.

Se lograron 22 años de prisión a dos peligroso secuestradores en Acapulco: Heriberto “N” y Cristian “N”. La víctima fue rescatada sana y salva. Se lograron 18 años de prisión a Eduardo “N”, como responsable de violación de dos mujeres en Acapulco. Se detuvo en Tecpan a Guillermo “N” por feminicidio contra una joven.

Alejandro “N”, por Secuestro contra Dinorah “N”, en Ciudad Altamirano; Alejandro “N” por homicidio contra Romualdo “N”, detenido en Ometepec; José Luis “N” y Cutberto “N”, por lesiones y fraude. En Marquelia de detuvo Rolando “N” por homicidio; en Ayutla se capturó a Tomás “N” por violación en agravio de una menor.

Se logró condena de 20 años contra Braulio “N” por violación equiparada; se condenó a 28 años de prisión a Bardomiano “N” y Silviano “N”, por el delito de homicidio calificado y lesiones en Tlapa de Comonfort. Se condenó a 33 años de prisión a Jonathan “N”, por privación ilegal de la libertad contra una mujer y su hija en Chilpancingo.

Estos y muchos otros, son los casos en que elementos de la Fiscalía General del Estado han solucionado con éxito diversos delitos y se logró el castigo penal contra los delincuentes presos. Buen trabajo y se espera que se mejore en el próximo año.

