Ricardo Peredo va por un Top 5 en el Downhill Taxco 2018

13-12-2018

El ciclista mexicano quiere superar lo hecho el año pasado

El ciclista mexicano Ricardo Peredo participará este in de semana en la séptima edición del Downhill Taxco 2018, una espectacular competencia de descenso urbano en bicicleta por las calles del Pueblo Mágico de Taxco, Guerrero, en donde espera superar lo hecho el año pasado, en donde terminó en el Top 10.

“El año pasado me sorprendí un poco porque no me sentía tan preparado, pero estaba contento de lo que estaba haciendo, este año porque se retrasaron las fechas tuve más tiempo para entrenar física y mentalmente, tuve un par de carreras urbanas más antes y creo que eso va a ayudar para lograr un buen resultado”, señaló Peredo en entrevista para Deportes en Claro.

Peredo, quien lleva toda su vida sobre una bicicleta también reveló cómo fue su primera experiencia en el Downhill de Taxco, en donde cambia completamente el escenario natural al que está acostumbrado.

“Cuando empecé en mi primera carrera urbana, todos nos caíamos, no sabíamos qué hacíamos porque estábamos acostumbrados a estar siempre en las montañas e ir entre las calles siempre es algo muy distinto, siempre hay factores sorpresa”, aseguró.

El Downhill Taxco 2018 reunirá este 14 y 15 de diciembre a más de 35 ciclistas provenientes de 12 países que recorrerán el circuito de descenso que comienza en calle Panorámica y finaliza frente a la presidencia municipal.

