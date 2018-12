11-12-2018

Por Manuel Tello Zapata

PRI; SU NUEVO DIRIGENTE ESTATAL

En el marco de los cambios que debe practicar el Partido Revolucionario Institucional para que recupere la confianza de la ciudadanía, el sábado anterior se realizó la sesión del Consejo Político Estatal donde fue designado el nuevo Presidente de ese partido en Guerrero: el ex Senador Esteban Albarrán Mendoza.

Se trató de un evento de lujo; porque el principal ingrediente de la sesión fue la unidad; unidad que se confirmó con la presencia de toda la clase política estatal, encabezada por el Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, y la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, Claudia Ruiz Massieu.

Asistieron también el Coordinador de los Diputados federales René Juárez Cisneros, el Coordinador de los Diputados locales, Héctor Apreza Patrón; el Senador Manuel Añorve Baños; los Diputados locales, el ex Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, todos los miembros del Consejo Político y la dirigencia en pleno. Todos acompañaron a Esteban Albarrán Mendoza, para que tomara la protesta como nuevo dirigente estatal.

El mensaje del primer priísta, Héctor Astudillo Flores, como el de Claudia Ruiz Massieu y el propio Albarrán Mendoza, fue de convocar a toda la militancia priísta para que practiquen la unidad, que se busque en los hechos la práctica y el respeto a los estatutos, buscando no cometer los errores del pasado reciente, ni solapar actos oscuros de dirigentes y candidatos.

Esteban Albarrán Mendoza es un político joven, pero con una gran trayectoria, Ha sido Diputado local, Diputado federal, Presidente municipal de Iguala -cargos que ganó en las urnas-, y Senador suplente cuando el titular, René Juárez Cisneros, solicitó licencia para asumir la subsecretaría de Gobernación en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Se trata de un político de semblante serio, pero con un carácter sencillo y popular, lo que le ha dado sus triunfos en las urnas. Seguramente sabrá enfrentar con éxito los retos que se le vienen enfrente, y dar la cara por el partido siempre que sea necesario. Las cosas pintan bien para el priísmo guerrerense, con su nueva dirigencia estatal.

SUSPEG; PRIMER INFORME.

El próximo viernes a partir de las diez de la mañana, el Maestro David Martínez Mastache, Secretario General del Sindicato Único de Servidores públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), rendirá su primer informe anual de trabajo. El evento se realizará en el auditorio del SUSPEG, y se contará con la asistencia de toda la base y dirigencia sindical.

En el informe de Martínez Mastache se espera la presencia del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores; de la Diputada Verónica Muñoz Parra, representando al Congreso local y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Célis, entre otros invitados especiales.

El Maestro Martínez Mastache ha logrado en su primer año de trabajo, establecer buenas relaciones y vínculos estrechos de trabajo, con la dirigencia patronal en todos sus niveles, logrando de esta forma, mejores prestaciones para los más de 23 mil miembros sindicales..

BUENA DESIGNACIÓN.

De manera acertada, el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, designó como nuevo Director de la Administración Fiscal número 1 de Chilpancingo, al Arquitecto César Armenta Adame, quien seguramente sabrá hacer un buen trabajo al lado de su jefe político, y aplicando la mística de servicio que lo caracteriza.

Hasta inicios de la semana anterior, César Armenta Adame, quien hizo una excelente campaña como candidato a diputado local por el primer distrito, pero fue derrotado por el tsunami lópezobradorista, era mencionado como el principal aspirante a ocupar la dirigencia estatal del PRI.

Sin embargo, césar entendió que el cargo no era para él en estos momentos y con una gran disposición de unidad, acompañó al ex Senador Esteban Albarrán Mendoza a su registro. Armenta Adame es un político de la misma generación del nuevo dirigente estatal del PRI y con la misma calidad y ánimo de servicio y renovación. Por el momento servirá a la sociedad de Chilpancingo, en la Fiscalía número 1.

UN BARCO CON MUCHOS PROBLEMAS.

El nuevo Secretario de Educación estatal, Arturo Salgado Urióstegui, Confirmó con sus declaraciones algo que ya todos sabíamos, o se consideraba en ese sentido: el nuevo funcionario recibió una dependencia con muchos problemas, muy desorganizada y sin que las áreas correspondientes cumplieran con su responsabilidad.

Salgado Urióstegui, quien fungía como Subsecretario de Educación Media y Media Superior, considera que existen muchos conflictos que se deben resolver en cada una de sus áreas y no que el secretario tenga que resolverlo todo.

Luego de una reunión que sostuvo a mediados de la semana anterior, con sus principales colaboradores, el Secretario de Educación, anunció su propósito de iniciar un proceso de reorganización de la dependencia, ya que se debe ordenar la institución para que pueda funcionar en forma adecuada.

Arturo Salgado Urióstegui conoce el sector educativo de nuestra entidad desde hace más de veinte años. Ha colaborado como director de diversas instituciones y su perfil académico es el que se requiere para meter orden en el sector educativo, que dejó en muy malas condiciones su anterior titular, José Luis González de la Vega Otero.

