11-12-2018

Foro Político

Por Salomón García Gálvez

MORENA: FÈLIX, SENADOR, UN FIASCO

Félix Salgado Macedonio, nunca ha arrojado positivos resultados como servidor público y menos como “representante popular”; es puro show, ocurrencias y bochornosos espectáculos. Aún así, pretende ser candidato a gobernador del estado… pero de ebriedad.

Es Senador de la República por el partido Morena, pero nunca ha presentado alguna iniciativa que beneficie no solo a Guerrero sino al país. Su trabajo es pura polémica en medios; nada productivo en el terreno legislativo.

Salgado Macedonio, ante la espiral de la violencia en Guerrero y en gran parte del país, se queda callado, a pesar de ser Presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Los jefes militares de la Sedena y la Marina lo repudian; no lo pueden ver ni en fotografía.

En los últimos días, a Salgado Macedonio le ha dado por convertirse en esbirro y brazo armado -francotirador- del presidente AMLO, para “quedar bien con el Peje” en su enfermiza ambición por convertirse en candidato a gobernador para las elecciones del 2021.

Primero, amenazó a los gobernadores con desaparecer los poderes en aquellos estados donde no sean reconocidos los súper Delegados Federales, a quienes también ya les llaman “Virreyes”. La mayoría de los mandatarios detestan al “Toro sin Tuercas”. Lo odian.

En Jalisco, el Congreso de aquella entidad, la mayoría de los diputados aprobaron un punto de acuerdo: Declarar Persona Non Grata al senador Salgado Macedonio cuando éste visitó ese estado. Prácticamente lo corrieron de Jalisco; poco faltó para que lo agredieran.

Félix, en una de sus últimas ocurrencias le sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, que disuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien que los actuales magistrados sean liquidados ($) para que se retiren de ese poder.

Como se sabe, los magistrados de la SCJN suspendieron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El problema es que cada Magistrado de la SCJN gana 600 mil pesos mensuales, lo cual –para el presidente AMLO- es corrupción.

AMLO no sólo controla las dos cámaras (senadores y diputados federales) sino que pretende manejar a la SCJN como su títere. A través de medios y redes sociales, el gobierno de Morena ha desatado una rabiosa campaña en contra de los magistrados de la SCJN, para desacreditarlos ante la opinión pública. La guerra está declarada entre el gobierno de AMLO contra la SCJN.

Hasta en dos ocasiones Salgado Macedonio ha sido candidato del PRD a gobernador: En 1993 y 1999. Perdió ante Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros. Las derrotas de Félix, ocurrieron porque la gente no lo conoce como persona seria ni profesional. Es puro Show, ocurrencias y chifladuras.

Y como Alcalde de Acapulco durante el trienio 2005-08, a Salgado Macedonio no se le conoce ninguna obra de relevancia; durante su gestión se disparó la violencia, como el enfrentamiento a balazos en La Garita, entre policías y narcotraficantes, con saldo de muertos, ejecuciones a mansalva y levantones de gendarmes que luego fueron decapitados.

El “Toro Sin Tuercas”, también ha sido diputado federal en dos ocasiones por el PRD, pero ninguna iniciativa de ley ha presentado y que tenga relevancia. Es un parásito que vive de los impuestos del pueblo.

En Tierra Caliente, Guerrero, región de origen de Salgado Macedonio, este senador nunca ha visitado las zonas de conflicto donde se ha desatado la violencia y hay desplazados. Su silencio, dice muchas cosas.

A través de las redes sociales, muchos cibernautas han denunciado que Salgado Macedonio es ahora un político potentado ($$$) que ha vivido durante varios años a expensas de los impuestos del pueblo.

En las mismas redes existe la denuncia de que Félix es propietario de un Chalet en París, Francia, y que lo habría comprado en zona exclusiva de esa capital, en cientos de miles de euros.

Dicen que el buen juez, por su casa empieza. AMLO debiera investigar las fortunas de cada uno los políticos de Morena; si son fortunas mal habidas, o se hicieron en el ejercicio del poder… Punto.

salomong11@yahoo.com.mx

